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11 травня • оновлено в 22:51
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/ Ринки та компанії

В Україні різко впала вартість бензину

11.9т
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В Україні через обвал нафти раптово впали ціни на паливо. При чому така тенденція спостерігається день у день.

ТСН порівняв вартість бензину, дизельного палива і автогазу в 2018 і 2020 роках. Ціна палива в середньому впала від 8 до 11 грн/літр.

У січні 2018 року середня вартість палива марки А-95 становила 28,90 грн/л. Залежно від заправок ціна на це паливо коливалася від 26,79 грн до 31,49 грн.

В Україні різко впала вартість бензину

В Україні різко впала вартість бензину

Reuters

Що стосується дизельного палива, то воно тоді коштувало водіям в середньому в 26,29 грн. Ціни на АЗС відрізнялися від 24,59 грн до 27,99 грн.

Газ для автомобілів коштував в середньому 12,72 грн/л. Мінімальна вартість на мережевих АЗС – 11,95 грн, максимальна – 13,49 грн.

За аналогічний період, але вже в 2020 році, А-95 коливався від 23,88 до 28,79 грн/літр.

Тоді вартість була наступною: "БРСМ-нафта" – 25,49 грн/літр, UPG – 25,5 грн/літр, "Авіас", Glusko, ANP – 26,95 грн/літр, "Укрнафта", "Авіас плюс" – 27 грн/літр, "КЛО" – 27,09 грн/літр, WOG, OKKO – 28,29 грн/літр.

Автогаз в середині першого місяця цього року коштував в середньому 12,39 грн/л. На паливо рідкого або скрапленого була така вартість: UPG – 12,3 грн / літр, "Укрнафта" – 12,45 грн/літр, Glusko – 12,65 грн/літр, "БРСМ-нафта" – 12,79 грн/літр , "КЛО" – 13,39 грн/л, WOG – 13,58 грн/літр, OKKO – 13,59 грн/літр.

Подорожчання пального в 2018 році настало в кінці весни-початку літа.

Літр А-95 коштував трохи більше 30 грн. Залежно від заправок ціна на це паливо коливалася від 27,90 грн до 32,49 грн.

Дизельне паливо обходилося водіям у середньому в 27,74 грн/л. Ціни на АЗС відрізнялися від 25,49 грн до 29,99 грн.

Газ для автомобілів коштував в середньому 13,02 грн/л. Мінімальна вартість на мережевих АЗС – 12,24 грн, максимальна – 13,79 грн.

В кінці 2018 року літр А-95 на WOG продавали за 30,49 грн, ДП – 29,99 грн, газ – 13,78 грн.

На КЛО літр А-95 (литовського і білоруського виробництва) коштував 30,39 грн. ДТ – 30,19 грн, газ –13,89 грн.

ОККО продавав літр А-95 по 29,99 грн, ДП - 30,49 грн, газ - 13,79 грн.

У 2018 року пік вартості припав на осінь. Так, паливо марки А-95 в цей період варто від 32 до 34 грн/л.

В Україні різко впала вартість бензину

В Україні різко впала вартість бензину

УНІАН

В Україні різко впала вартість бензину

В Україні різко впала вартість бензину

УНІАН

Повертаючись до 2020 року, ціни на паливо щомісяця падали.

На початку лютого вартість А-95 становила в середньому 26,70 грн. Залежно від заправок ціна на паливо коливалася від 22,45 грн до 28,95 грн.

Літр дизельного палива обходився водіям в середньому в 26,13 грн. Ціни на АЗС відрізнялися від 22,45 грн до 29,80 грн.

Газ для автомобілів коштує в середньому 11,92 грн. Мінімальна вартість на мережевих АЗС – 10,85 грн, максимальна – 12,99 грн.

В середині квітня ціни на паливо були такими:

А-95 – 25,99 грн/л, дизельне паливо – 24,99 грн/л. Що стосується газу, то його вартість в квітні впала до 8,84 грн/л. Відзначимо, що серйозне падіння цін на паливо відбулося в кінці березня.

У травні вартість палива щодня зменшувалася. Станом на зараз середня ціна А-95 становить 21,88 грн/л, дизельне паливо коштує 21,33 грн, а газ – 8,22.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна вперше за чотири роки відновила імпорт російського бензину.

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Місце
Україна
Тег
бензин
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Белый господин
Белый господин
Почему Украина возобновила импорт российского бензина? Где сбу? Где активисты?
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западенский рогуль
западенский рогуль
только все остальное не дешевеет,раньше дорожают продуктв-бензин подорожал на 50 коп.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а не связано это с падением нефти?oбозники
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Економіка Ринки та компанії

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