В Україні різко розвернувся курс долара: аналітики озвучили новий прогноз

В Україні курс долара на початку 2020-го коливається близько 24 грн/$. До кінця січня гривня буде плавно девальвувати і може дійти до нової позначки в 24,2 грн/$.

Детальніше про те, як і чому буде змінюватися курс валют в найближчий тиждень, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому зміниться курс

Різке зниження вартості долара в Україні в 2019-му призвело до цілої низки проблем. Головні з них – бюджет виконали з величезною діркою, а виручки експортерів впали. Крім того, темпи промисловості впали до однієї з найнижчих за останні кілька років позначок.

У Національному банку – розкол. Наглядова рада критикує політику правління і говорить про те, що ситуація, що склалася в першу чергу – їх вина. Саме ж правління з разу в раз повторює про стабільну макроекономічну ситуацію.

"Зміцнення чинить потужний тиск на експортерів, податкові надходження від яких значно знизилися в першу половину січня. Крім цього, підписана торговельна угода між США і Китаєм посилить позиції американських товарів на китайському ринку, а зростаюча конкуренція китайського напрямку може посилити проблеми для українських експортерів", – прогнозує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шечішін.

Національний банк України

Ймовірно, в найближчій перспективі гривня не підніметься вище позначки 24 грн/$. Колега Шевчишина з "Альпарі" Вадим Іосуб передбачає: гривня буде плавно дешевшати як мінімум в перспективі найближчого тижня.

"Ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,2/24,4 грн", – передбачає аналітик.

Важливо додати, що різниця між купівлею і продажем долара на валютному ринку повернулася до "нормального" значення, менше 1%. Саме такий розмір спреду буває на спокійному, стабільному ринку. Останній раз він спостерігався на початку 20-х чисел грудня, перед тим, як курс долара різко пішов вгору, а різниця між купівлею і продажем напередодні Нового року розширювалася до 4%.

Що буде з курсом долара в 2020-му

Думки про те, що буде з курсом долара в 2020-му, можна умовно розділити на три групи. Перша – оптимісти. До них відноситься і аналітик Максим Пархоменко. Він вважає, що вартість долара зовсім може впасти до 22 грн/$. Це б знову призвело до зриву планів по надходженнях до бюджету.

Причини:

програма з МВФ;

транзит газу + виплата 2,9 млрд доларів, виграних у РФ;

при посиленні темпів реформ можна сміливо очікувати зростання попиту на українські боргові папери.

"У наступному році велика частина податків залишатиметься в Україні, а висновок прибутку в офшори буде дуже утруднений. І навіть якщо їх можна буде вивести з України, то перевести вже в іншу юрисдикцію з офшорів буде вкрай складно. Таким чином, ми можемо сміливо очікувати зниження виведення коштів за кордон", – відзначає аналітик.

Другий прогноз можна віднести до більш стриманого. У прогнозі на наступний рік закладено курс 27 грн/$. Такий розрахунок справило Міністерство економрозвитку, торгівлі та сільського господарства. Правда, такі оцінки відомство робить щорічно і практично завжди помиляється. 27 грн/$ вони очікували і в цьому році, більш того, були впевнені, що до кінця року валюта буде продаватися за 29 грн/$.

Негативний прогноз озвучує Андрій Шевчишин. Він вважає, що курс буде коливатися близько 26-27 грн/$. "Тому гривня повинна відкотитися назад, щоб стати рівноважної для всіх учасників ринку – експортерів, імпортерів, держави і населення. Таким рівнем, на наш погляд, є відмітка 26-27 грн за долар", – прогнозує експерт.

Аналітик упевнений, що вартість валюти буде залежати від політики НБУ і Мінфіну, активності інвесторів, а також ситуації на глобальних ринках, де зберігаються ризики економічної кризи.

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