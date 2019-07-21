В Україні різко розвернеться курс долара: скільки буде коштувати валюта

В Україні курс долара до кінця липня може переступити психологічну позначку в 26 грн/$. Традиційно з другої половини літа починається період плавної девальвації.

Про те, чому і як зміниться курс долара в Україні в найближчий тиждень – в матеріалі OBOZREVATEL.

Як подорожчає долар

В Україні курс долара плавно перейшов в новий діапазон. Ще кілька днів тому валюта коливалася в межах відміток в 25,6-25,7 гр/ $. Однак поступово вартість американської валюти початку зростання. Причини – ситуація на ринку. Баланс попит і пропозиції вже кілька років визначає коштувати валюти в Україні.

Причому курс долара формується в Україні, а курс євро – залежить від його співвідношення на зовнішніх ринках. Тобто подорожчання долара до гривні при його стабільному курсі до євро призводить до зростання вартості валюти.

Курс долара в Україні оглядач

"На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,0/26,2 грн", – розповідає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

З таким же прогнозом погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. За його оцінками долар може досягти позначки в 26,3 грн/$. "Ймовірно, будемо спостерігати дуже плавну девальвацію до позначки вище психологічного рівня. Хоча, для ринку цей рівень назвати психологічним складно. 26 грн/$ – дуже гарна оцінка. Якщо згадати, то в цьому році ми впевнено були за межею в 27 грн/$ ", – прогнозує експерт.

Фінансовий експерт Єгор Комов також упевнений, що тенденція розгорнеться на 180 градусів, а долар плавно почне дорожчати. За його оцінками, вартість валюти буде коливатися близько 26,1 грн/$.

"Два тези. Перша – з року в рік знаємо, що курс гривні зростає в першій половині літа, а потім починається плавна девальвація до осені. Другий – є об'єктивні причини для того, щоб поступово дорожчав долар. Повинні закуповувати газ, знижуються експортні виручки від аграріїв і т.д. Думаю, будемо мати дуже плавне зниження. У Національного банку є всі ресурси для того, щоб утримати стабільну ситуацію", – пояснює Комов.

Валютні правила змінили

В Україні курс долара залежить від двох чинників: попиту і пропозиції. Пропозиція – та валюта, яка надходить в країну і потрапляє на внутрішній ринок. Головні джерела: експортні виручки, переклади заробітчан, кредити та інвестиції. Національний банк, щоб утримати курс долара, спочатку зобов'язав бізнес продавати 75% валюти, потім знизив цю норму до 50%.

В цьому ж році регулятор прийняв рішення піти на лібералізацію валютного ринку. Тоді НБУ розробив, а парламентарії прийняли закон "Про валюту", про що докладно писав OBOZREVATEL. Тоді аналітики вітали всі нововведення, крім обмеження обов'язкового продажу валюти. Мовляв, це в майбутньому може стати ударом по курсу гривні і привести до подорожчання долара.

Та й в самому Нацбанку ще рік тому з такою ідеєю погоджувалися. Наприклад, в червні 2018-го, приймаючи рішення про продовження обов'язкового продажу валюти, в НБУ заявили: "обмеження залишається ефективним інструментом забезпечення ритмічності надходжень іноземної валюти на міжбанківський валютний ринок і, відповідно, підтримки стабільності на валютному ринку". Простіше кажучи, норма з продажу валюти дозволяє утримувати стабільний курс долара в країні.

Однак, вже з 20 червня норму зовсім скасували. Тобто експортери при бажанні зможуть взагалі не продавати валюту. Йдеться про мільярди доларів. Для прикладу, в минулому році загальна експортна виручка країни склала $54 млрд. Як мінімум половину зазначеної суми підприємці повинні були продати. Обсяги експорту по чуть-чуть ростуть, разом з тим має зміцнюватися і курс гривні.

Дивіться відео на тему

На цей раз в НБУ свою позицію переглянули. Мовляв, зняття обмежень до стрибка курсу долара не призведе, оскільки бізнес і так продає достатню частину своєї виручки. "Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, і коли норматив обов'язкового продажу валютних надходжень склав 50%, і коли він був зменшений до 30%, бізнес в цілому продавав більше 90% валюти", – пояснили в НБУ.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!