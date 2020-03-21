В Україні різко подорожчав один з основних продуктів

В Україні на тлі карантину через коронавірус різко піднялися ціни на картоплю. Вони зросли до 8-10 грн/кг, що практично воловину більше, ніж було тиждень тому.
Про це йдеться в повідомленні порталу EastFruit. Там зазначають, що зараз поставки картоплі з господарств ведуться нерегулярно. З цієї ж причини дещо скоротилося надходження імпортної продукції з Білорусі та РФ.
Ціни на продукти в Україні
"На сьогоднішні ціни на картоплю сформувалися в діапазоні 8-10 грн/кг ($0,10-0,13/кг), що в середньому на 43% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", – йдеться в повідомленні.
Експерти порталу пояснюють: фермери підняли ціни, користуючись тим, що у оптових компаній і роздрібних мереж сильно скоротилися запаси, а поставки із західних областей України, як і раніше ускладнені.
Що буде з цінами далі
Оптовики сподіваються, що з відновленням поставок із західних областей країни ціна знизиться до колишнього рівня. А ось фермери розраховують і далі продавати за новими цінами. Більш того, деякі виробники хочуть і далі піднімати ціни на картоплю. За їхніми словами, запаси якісної картоплі в західних регіонах країни також закінчуються, тож попит на неї зростатиме – разом із цінами.
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