В Україні різко подорожчав один з основних продуктів

В Україні на тлі карантину через коронавірус різко піднялися ціни на картоплю. Вони зросли до 8-10 грн/кг, що практично воловину більше, ніж було тиждень тому.

Про це йдеться в повідомленні порталу EastFruit. Там зазначають, що зараз поставки картоплі з господарств ведуться нерегулярно. З цієї ж причини дещо скоротилося надходження імпортної продукції з Білорусі та РФ.

Ціни на продукти в Україні

"На сьогоднішні ціни на картоплю сформувалися в діапазоні 8-10 грн/кг ($0,10-0,13/кг), що в середньому на 43% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", – йдеться в повідомленні.

Експерти порталу пояснюють: фермери підняли ціни, користуючись тим, що у оптових компаній і роздрібних мереж сильно скоротилися запаси, а поставки із західних областей України, як і раніше ускладнені.

Що буде з цінами далі

Оптовики сподіваються, що з відновленням поставок із західних областей країни ціна знизиться до колишнього рівня. А ось фермери розраховують і далі продавати за новими цінами. Більш того, деякі виробники хочуть і далі піднімати ціни на картоплю. За їхніми словами, запаси якісної картоплі в західних регіонах країни також закінчуються, тож попит на неї зростатиме – разом із цінами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал