В Україні різко подорожчав долар: нові курси НБУ, в банках і обмінниках

В Україні курс долара зранку 11 березня виріс на 27-40 копійок. Довідковий курс Нацбанку збільшився на 27 копійок, долар у банках – на 40 копійок, а в обмінниках – в середньому на 30 коп. Різке подорожчання відбувається на тлі ажіотажного попиту через обвал цін на нафту і можливого оголошення карантину через коронавірус.

Так, довідковий курс Нацбанку станом на 13-ту годину 11 березня склав 25,58 грн/$, на банках валюта продається в середньому за 26,12 грн/$, в обмінниках – 26,3 грн/$. Варто зазначити, що економічних обґрунтувань для такої тенденції немає. Валюти, як заявляють в НБУ, в країні вистачає, експортні виторги зростають навіть з урахуванням падіння цін.

Курс долара в Україні НБУ

Однак українці через тривожні новини про падіння нафти і можливе оголошення карантину в країні збільшили обсяг купівлі. Також само чинять інвестори, які намагаються позбутися ризикованого активу і продають гривню.

Раніше OBOZREVATEL також писав, чому не варто піддаватися паніці і купувати валюту під час ажіотажного попиту на неї.

В агентстві Fitch впевнені: цикл пом'якшення ставки НБУ, зниження припливу нерезидентів в ОВДП, збільшення дефіциту рахунку поточних операцій і зростання глобальної невизначеності призведуть до ослаблення гривні у 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Торішня тенденція залишиться в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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