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13 вересня • оновлено в 16:54
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В Україні різко подорожчали кредити: під який відсоток дають у борг

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В Україні в серпні 2019 року подорожчали кредити для населення. Вони становлять 36,1% річних, що вище, ніж було в липні (33,6%).

Така інформація містяться в оперативних даних Нацбанку України, повідомляє РБК-Україна.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися за місяць із 6,6% до 5,3% річних.

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А ось для підприємств гривневі кредити подешевшали: у серпні ставки знизилися з 18,2% до 18,1% річних. За валютними навпаки зросли – з 5,3% до 5,4%.

Зрости ставки за кредитами

Зрости ставки за кредитами

НБУ/РБК

Незважаючи на підвищення відсотків, населення в серпні кредитувалося активніше. Якщо в липні українці взяли в борг у банків 203,5 млн гривень, то в серпні – 205,8 млн гривень.

В Україні різко подорожчали кредити: під який відсоток дають у борг

Як повідомляв OBOZREVATEL, розмір державного та гарантованого державою боргу України за липень 2019 року збільшився на $2,04 млрд – до $82,4 млрд. Зростання становить 2,55%. Про це йдеться в звіті на сайті Міністерства фінансів.

В Україні пропонують обмежити максимальні ставки за "швидкими кредитами", розмір внесків і розробити спеціальні правила для тих, хто не може платити.

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Тема
Кредитування в Україні
Місце
Україна
Теги
кредит НБУ
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Serov Oleg
Serov Oleg
офуеть...36% для муфлонов...кучеряво живут..
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Nemo Александр
Nemo Александр
"В Украине резко подрожали кредиты" Это как?;подрожали, подрожали, потом согрелись и перестали дрожать? Обоз я понимаю, пятница вечер, но всё таки ...
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