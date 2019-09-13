В Україні різко подорожчали кредити: під який відсоток дають у борг

В Україні в серпні 2019 року подорожчали кредити для населення. Вони становлять 36,1% річних, що вище, ніж було в липні (33,6%).
Така інформація містяться в оперативних даних Нацбанку України, повідомляє РБК-Україна.
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися за місяць із 6,6% до 5,3% річних.
А ось для підприємств гривневі кредити подешевшали: у серпні ставки знизилися з 18,2% до 18,1% річних. За валютними навпаки зросли – з 5,3% до 5,4%.
Зрости ставки за кредитами
НБУ/РБК
Незважаючи на підвищення відсотків, населення в серпні кредитувалося активніше. Якщо в липні українці взяли в борг у банків 203,5 млн гривень, то в серпні – 205,8 млн гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, розмір державного та гарантованого державою боргу України за липень 2019 року збільшився на $2,04 млрд – до $82,4 млрд. Зростання становить 2,55%. Про це йдеться в звіті на сайті Міністерства фінансів.
В Україні пропонують обмежити максимальні ставки за "швидкими кредитами", розмір внесків і розробити спеціальні правила для тих, хто не може платити.
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