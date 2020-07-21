В Україні різко подорожчали долар і євро: курс валют на 21 липня

В Україні різко подорожчали долар і євро. колаж Обозревателя

Офіційний курс долара у вівторок, 21 липня, виріс і встановився на рівні – 27,60 грн (+24 коп.). Довідковий курс євро склав 31,59 грн (+33 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 21 липня

100 доларів США – 2760 грн;

100 євро – 3159 грн.

Курс валют в Україні 21 липня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,43 грн/$

Продаж – 27,74 грн/$

Курс валют в Україні 21 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 31,12 грн/€

Продаж – 31,71 грн/€

Курс валют в Україні 21 липня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,54 грн/$

Продаж – 27,67 грн/$

Курс валют в Україні 21 липня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 31,54 грн/€

Продаж – 31,68 грн/€

Курс валют в Україні 21 липня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,60 грн/$

Продаж – 27,65 грн/$

Курс валют в Україні 21 липня Мінфін

Євро:

Купівля – 31,38 грн/€

Продаж – 31,50 грн/€

Курс валют в Україні 21 липня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 20 липня, виріс і встановився на рівні – 27,36 грн (+8 коп.). Довідковий курс євро склав 31,25 грн (+12 коп.).