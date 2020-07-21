В Україні різко подорожчали долар і євро: курс валют на 21 липня
В Україні різко подорожчали долар і євро. колаж Обозревателя
Офіційний курс долара у вівторок, 21 липня, виріс і встановився на рівні – 27,60 грн (+24 коп.). Довідковий курс євро склав 31,59 грн (+33 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 21 липня
100 доларів США – 2760 грн;
100 євро – 3159 грн.
Курс валют в Україні 21 липня НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,43 грн/$
Продаж – 27,74 грн/$
Курс валют в Україні 21 липня Мінфін
Євро:
Купівля – 31,12 грн/€
Продаж – 31,71 грн/€
Курс валют в Україні 21 липня Мінфін
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,54 грн/$
Продаж – 27,67 грн/$
Курс валют в Україні 21 липня kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 31,54 грн/€
Продаж – 31,68 грн/€
Курс валют в Україні 21 липня kurs.com.ua
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,60 грн/$
Продаж – 27,65 грн/$
Курс валют в Україні 21 липня Мінфін
Євро:
Купівля – 31,38 грн/€
Продаж – 31,50 грн/€
Курс валют в Україні 21 липня Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 20 липня, виріс і встановився на рівні – 27,36 грн (+8 коп.). Довідковий курс євро склав 31,25 грн (+12 коп.).