В Україні різко подорожчає бензин: аналітик озвучив ціну

В Україні ціни на бензин у найближчий тиждень можуть піднятися в ціні на одну гривню. Вже через тиждень А-95 може досягти в ціні 23 грн за літр, а ціна на дизель складе 22,50 грн.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко. "Зростання цін на нафту і далі штовхатиме ціни на бензин і дизель вгору. Так, у потенціалі бензин і дизель іще можуть додати в ціні одну гривню. До наступного тижня ми можемо вирости в ціні до 23 гривень за літр 95 бензину і 22,50 в ціні дизеля. Автогаз дорожчає слідом за нафтою, але потенціал подальшого зростання себе вже вичерпав", – розповідає Пархоменко.

АЗС, захисна маска

За тиждень ціни на бензин у середньому зросли на 50 копійок, ростуть ціни нерівномірно і переважно дорожчає паливо на великих мережах АЗС. Середня ціна на автогаз зросла на 50 копійок, до 11.80.

"Ціни на світових ринках продовжують своє зростання. Уже зараз ціни на нафту досягли березневих відміток і торгуються на колишніх цінах. З огляду на це, ми розуміємо, що стрибок у цінах на бензин неминучий. Тільки побачимо його ми з невеликою затримкою довжиною в кілька тижнів", – говорить аналітик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобуток нафти у червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.