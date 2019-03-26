В Україні різко подорожчає автогаз: озвучені причини

В Україні автомобільний газ у найближчі два тижні може подорожчати на 50-70 копійок за літр.
"Додатковий тиск на ціни матиме плановий ремонт (з 2 по 12 квітня) Білоруського газопереробного заводу. Імпорт з цього заводу в середньому становить 12-13 тисяч тонн на місяць", – заявив експерт ринку нафтопродуктів Олександр Киримов у коментарі UBR.
При цьому автогаз в Україні за останній місяць стрімко подорожчав до 12 гривень за літр. Ще в лютому паливо продавалося в середньому по 10,45 гривні за літр.
"На тлі сезонного зростання споживання (приблизно +12% в березні в порівнянні з лютим) скорочення імпорту призвело до дефіциту. Першу половину березня ринок "проїдав" перехідний запас лютого. А в другій половині запас вичерпався і ціни вистрілили на тлі потенційного обмеження пропозиції", – резюмував Киримов.
"Економічна правда"
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже до кінця літа вартість бензину може зрости до 31 грн/л. Причин для цього декілька: нафта буде дорожчати, а гривня по відношенню до євро і долара подешевшає
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