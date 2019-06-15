В Україні різко подешевшав долар: скільки коштує валюта

В Україні курс долара 15 червня склав 26,42 грн/$. За сім днів американська валюта подешевшала на 37 коп./$.

Про це йдеться в даних про довідковий розмір валют НБУ. Довідковий курс євро опустився нижче психологічної позначки - до 29,82 грн/євро. Фунт стерлінгів продається за 33,52 грн.

14 червня середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 26,61 грн/$, при цьому вже 15 червня банківський курс склав близько 26,27 грн/$.

Курс валют

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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