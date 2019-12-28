В Україні різко подешевшав бензин: скільки коштуватиме паливо

В Україні знижуються ціни на бензин. Процес розпочався після того, як президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменами, які займаються АЗС, і закликав їх знизити ціни.

Що з бензином зараз і чи знижуватиметься ціна надалі – у матеріалі OBOZREVATEL .

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На зустрічі Зеленський закликав нафтотрейдерів знизити ціни на бензин, урізавши знижки;

Вже наступного ранку паливо подешевшало майже на гривню;

Експерти вважають, що падіння ціни продовжиться, але буде несуттєвим.

Що казав Зеленський

23 грудня президент і представники уряду зустрілися з бізнесменами, які працюють на паливному ринку. Там Зеленський запропонував таку схему: зменшити знижки за програмами лояльності, але заразом знизити і ціни. Причиною для цього він назвав зміцнення курсу гривні.

"Ми звертаємося до вас із пропозицією активніше відреагувати на зміцнення курсу і відповідно зменшити ціну на бензин. Не надати знижки, а (вивести знижену ціну. – Ред.) на табло", – заявив Зеленський.

За словами заступниці керівника Офісу президента Юлії Ковалів, це має посилити конкуренцію на ринку, та й взагалі такі знижки не властиві більшості європейських ринків.

У відповідь підприємці почали вимагати розібратися з нелегальними АЗС, яких нібито 25% від усього ринку. Зеленський пообіцяв провести нараду на цю тему на початку січня.

Зустріч Володимира Зеленського з нафтотрейдерами president.gov.ua

Як відреагував ринок

Вже наступного дня ціни почали падати. За ніч середня ціна на бензин А-95 впала на 57 копійок, а за кілька днів – іще на 30. Зараз вона тримається на рівні 27,32 гривень і може продовжити падати. Також за цей період на 89 копійок подешевшав А-92, а дизельне паливо на 86 копійок.

Судячи з усього, це поки не межа. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на своїй Facebook-сторінці розповів про те, які вимоги Зеленський озвучив на зустрічі – ціна, на думку президента, має опуститься до позначки в 1,1 долар за літр, як було у грудні минулого року.

"Логіка така: стільки коштував бензин у грудні минулого року, отже, ціна має бути такою і зараз... Ціна нафти була минулого грудня – $58/бар., сьогодні $67. Зростання на майже на 15,6%. Курс долара – 27,5, сьогодні 23,3 (падіння на 15,2%). Наші розрахунки засвідчують, якщо і говорити про 25,6 грн/л, то швидше як про середню, а не про граничну ціну. Вчора (станом на 23 грудня. – Ред.) середня ціна 28,3 грн/л", – написав Куюн.

Динаміка цін на паливо в Україні Консалтингова група А-95

Падіння триває, але повільніше

Також Сергій Куюн у коментарі ObozTV спрогнозував, що до кінця року середня ціна по всіх сегментах впаде приблизно на 1,5 гривні за літр (з урахуванням падіння з 23 на 24 грудня).

"Ринок затримався з цим зниженням. Бо потенціал є для зниження цін. Я думаю, до Нового року ще на 50 копійок чи гривню", – спрогнозував Куюн.

Отже, до кінця року, за його прогнозами, середня ціна по Україні складе приблизно:

А-92 – 25,10 грн/л;

А-95 – 26,12 грн/л;

ДТ – 26,59 грн/л.

На думку директора Інституту енергетичних досліджень Дмитра Марунича, передумови до зниження цін на АЗС були і дії Зеленського він не кваліфікує як втручання у справи ринку. Проте експерт вважає, що продовження падіння ціни чекати не варто.

"Зміцнення курсу за останній період створило передумови для зниження ціни на нафтопродукти. Курс піднявся, нафта подорожчала на 6%. Об'єктивний потенціал зниження вже вичерпано. Якщо курс повернеться на параметри минулого тижня, то в січні ще можна очікувати зниження. Якщо не повернеться, то подальшого зниження не буде", – поділився з OBOZREVATEL думкою експерт.

І якщо простежити динаміку зниження ціни, то можна помітити, що основне падіння, очевидно, вже відбулося і зараз ціна плавно опускається. Крім того, долар раптово подорожчав, що може як сповільнити, так і взагалі припинити зниження ціни на паливо.

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