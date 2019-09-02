В Україні підвищать ціни на сигарети: названі нові ціни і дата

В Україні вже спочатку 2020-го акциз на сигарети збільшать на 20%. У результаті пачка в роздробі може вирости в ціні більш ніж на 20%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо ж крім планового зростання акцизу його також збільшать на рівень інфляції, як це було в 2019-му, сумарне подорожчання (також збільшуються і витрати табачників в зв'язку з девальвацією гривні, зростанням зарплат і т.д.) може скласти близько 10 грн.

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Ще кілька місяців тому з 1000 сигарет потрібно було заплатити акциз у розмірі 693,5 грн (13,8 грн з кожної пачки), то з 1 липня – вже 756 грн, або 15,12 грн за пачку. Подорожчання з липня склало мінімум 1,32 грн за кожну пачку.

У більшості країн ЄС пачка коштує близько 5 євро. Українці ж дотепер можуть купувати сигарети за 1,2-1,5 євро. Верховна Рада взяла на себе зобов'язання з часом (до 2024-го) зрівняти ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Євген Плінскій заявив, що Україна стала для Європейського Союзу головною тютюновою проблемою. У 2014 році в ЄС із України ввезли близько 500 млн сигарет. Через два роки контрабанда досягла 5,8 млрд сигарет.

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