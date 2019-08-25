В Україні різко підвищать мінімалку: чого чекати

В Україні віце-прем'єр Павло Розенко анонсував підвищення мінімальної зарплати в 2020-му до 6,5 тис. грн. Це змусить бізнес збільшити офіційну заробітну плату.

Таку думку виданню "Сегодня" висловив аналітик Олексій Кущ. "Уже давно ніхто не отримує мінімальну зарплату. Це [підвищення" мінімалки "] змушує бізнес збільшувати офіційно виплачується зарплату", – сказав він.

Кущ вважає, що закладати в бюджет таке зростання не варто. "В минулому це аргументувалось високою інфляцією (2014 – 2015 роки), девальвацією гривні. Тоді реально знецінився показник мінімальної зарплати, – продовжує експерт. – Зараз ми бачимо уповільнення інфляції до 8-9%. Таке збільшення, про який говорять в уряді, призведе до збільшення фіскальних навантажень на бізнес".

Зарплати в Україні

Новини Вчителям Києва підвищать зарплату з 1 вересня

Нагадаємо, експерт порталу rabota.ua Тетяна Пашкіна вважає, що зарплати повинні бути значно вище. Так, щоб утримати працівників від трудової міграції, платити потрібно близько 800 євро (23 тис. грн). Вона привела в приклад зарплати, зазначені на одному з популярних українських сайтів по працевлаштуванню: "Середня зарплата в графі" інші країни "становить 42 тис. грн, середня зарплата по найбагатшому місту Києву – 15 тис. грн".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які професії майбутнього зможуть забезпечити хорошу кар'єру в найближчі 15-20 років як в Україні, так і в усьому світі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!