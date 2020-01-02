В Україні рекордно знизився державний борг

Державний борг України у 2019 році опустився нижче за 50% ВВП. Це трапилося вперше з 2013 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України у Facebook. "Головна перемога 2019 року в борговій політиці – співвідношення показника державного боргу до ВВП знизилося та перебуває в безпечних межах", – сказали в міністерстві.

Там вважають, що це стало можливим завдяки "успішному втіленню Мінфіном Середньострокової стратегії управління державним боргом".

Яким був держборг України (дані Мінфіну):

2014 – 60% ВВП;

2015 – 67% ВВП;

2016 – 69% ВВП;

2017 – 61% ВВП;

2018 – 52,3% ВВП.

Держборг України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

Україна в 2020 році має виплатити за державним боргом 400 млрд гривень.

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