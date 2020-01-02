Головна Новини
2 січня • оновлено в 16:32
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні рекордно знизився державний борг

2.2т
Читати матеріал російською

Державний борг України у 2019 році опустився нижче за 50% ВВП. Це трапилося вперше з 2013 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України у Facebook. "Головна перемога 2019 року в борговій політиці – співвідношення показника державного боргу до ВВП знизилося та перебуває в безпечних межах", – сказали в міністерстві.

Новини
Кожен українець віддасть 10 тисяч на держборг: головні показники бюджету на 2020-й

Там вважають, що це стало можливим завдяки "успішному втіленню Мінфіном Середньострокової стратегії управління державним боргом".

Яким був держборг України (дані Мінфіну):

  • 2014 – 60% ВВП;

  • 2015 – 67% ВВП;

  • 2016 – 69% ВВП;

  • 2017 – 61% ВВП;

  • 2018 – 52,3% ВВП.

Держборг України

Держборг України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

  • Україна в 2020 році має виплатити за державним боргом 400 млрд гривень.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "кредитування України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
кредитування України
Місце
Україна
Теги
ВВП долги Міністерство фінансів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
16
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги