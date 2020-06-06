В Україні рекордно злетіли ціни на полуницю і черешню: озвучені причини

В Україні в поточному році ціни на полуницю і черешню досягли рекордних показників через весняні заморозки, результатом чого став поганий урожай.

В першу чергу через погодні умови постраждали ягоди, сказано в сюжеті ТСН.

Наприклад, в Запорізькій області нинішній сезон називають найгіршим за останні 20 років. Заморозки і дощі знищили більшу частину врожаю ранніх сортів черешні. Тому оптові ціни зросли, за великі ягоди покупці готові запропонувати в середньому по 40 гривень за кілограм.

В Івано-Франківській області на ринках продають як імпортну черешню з Туреччини і Азербайджану, так і українську: мелітопольську і закарпатську. Ціни різні: імпортна півтори сотні гривень за кілограм. Закарпатська – від 65 до 85 гривень.

Ціни на полуницю, для якої зараз самий розпал сезону, також не поспішають падати. За кілограм продавці вимагають від 60 до 90 гривень, тоді як в минулому році найдорожча полуниця коштувала в районі 60 гривень.

У Києві за кілограм черешні просять 85 гривень. Полуниця трохи дорожча – 110 гривень.

Ілюстрація news.ngs.ru

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