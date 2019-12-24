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24 грудня • оновлено в 16:26
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/ Ринки та компанії

Поступки для самозайнятих: Милованов сказав, для кого змінять податки

1.7т
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Навесні 2020 року Міністерство економіки в рамках великої податкової реформи збирається знову взятися за фізосіб-підприємців.

Про це сказав міністр економіки України Тимофій Милованов в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, в уряду ще немає єдиної концепції, але сам він виступає за максимальне спрощення за трьома позиціями.

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Що запропонував для ФОП Милованов:

  • Мінімально зачіпати самозайнятих.

"Я не розумію навіщо їм взагалі реєструватися, я б хотів, щоб вони просто декларували, скільки вони заробили", – сказав міністр.

  • Великі компанії не повинно використовувати ФОП для того, щоб прикидатися маленькими.

"Рітейлери, ресторани, воно може бути в різних формах", – перерахував Милованов.

  • Система не повинна спотворювати правила гри на ринку, не створювати мотивації залишатися "в тіні" або давати привілеї одним за рахунок інших.

"Тут дійсно дуже важливо, щоб підтримка була справедливою", – підсумував міністр економіки.

ФОП в Україні

ФОП в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже кілька років кількість фізичних осіб підприємців (ФОП) коливається близько 2 млн. Як мінімум половина з них – на спрощеній системі оподаткування. Але далеко не всі являюся справжніми підприємцями.

В Україні планують знизити ставки податків з зарплат в рамках реформи, яку хочуть провести в 2020 році.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Податки в Україні
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
ФОП
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