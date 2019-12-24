Поступки для самозайнятих: Милованов сказав, для кого змінять податки

Навесні 2020 року Міністерство економіки в рамках великої податкової реформи збирається знову взятися за фізосіб-підприємців.

Про це сказав міністр економіки України Тимофій Милованов в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, в уряду ще немає єдиної концепції, але сам він виступає за максимальне спрощення за трьома позиціями.

Що запропонував для ФОП Милованов:

Мінімально зачіпати самозайнятих.

"Я не розумію навіщо їм взагалі реєструватися, я б хотів, щоб вони просто декларували, скільки вони заробили", – сказав міністр.

Великі компанії не повинно використовувати ФОП для того, щоб прикидатися маленькими.

"Рітейлери, ресторани, воно може бути в різних формах", – перерахував Милованов.

Система не повинна спотворювати правила гри на ринку, не створювати мотивації залишатися "в тіні" або давати привілеї одним за рахунок інших.

"Тут дійсно дуже важливо, щоб підтримка була справедливою", – підсумував міністр економіки.

ФОП в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже кілька років кількість фізичних осіб підприємців (ФОП) коливається близько 2 млн. Як мінімум половина з них – на спрощеній системі оподаткування. Але далеко не всі являюся справжніми підприємцями.

В Україні планують знизити ставки податків з зарплат в рамках реформи, яку хочуть провести в 2020 році.

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