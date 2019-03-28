В Україні проаналізували ефективність використання екологічного податку

В Україні місцеві бюджети отримують 55% зібраного екологічного податку, проте ефективність витрачання коштів сильно відрізняється по регіонах країни.

Області з найвищою концентрацією промисловості, які викидають в атмосферу великі обсяги CO2, витрачали на природоохоронні заходи у 2017 році мінімальні суми, повідомляє інформаційно-аналітичний майданчик GMK Center.

Зокрема Запорізька область витратила 0% від зібраного екоподатку, Луганська — 0,3%, Донецька — 1,1%.

Водночас регіони з порівняно сприятливою екологічною ситуацією витрачали за цільовим призначенням до 80% отриманих коштів: Тернопільська область — 70,2%, Чернівецька — 58,3%.

За підсумками 2017 року Держказначейство повідомило про загальні витрати місцевих бюджетів на охорону довкілля на суму 2,6 млрд гривень. При цьому, якщо взяти дані статистичного збірника "Бюджет України 2017" і підсумувати відповідну статтю видатків місцевих бюджетів, виходить 189,2 млн гривень.

"Ймовірно, Казначейство відображає використані кошти як витрати на охорону довкілля, тоді як місцеві бюджети фактично спрямовують ці фінансові ресурси на інші цілі", — йдеться у повідомленні.

GMK Center

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в січні-лютому 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 40,4 млрд гривень податкових платежів.

Це на 22,6%, або на 7,5 млрд гривень перевищує надходження відповідного періоду минулого року, заявили у Державній фіскальній службі.

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