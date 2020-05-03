В Україні приготували послаблення карантину: на старті кафе і салони краси

Уряд України готує пом'якшення умов карантину. До роботи можуть повернутись кафе та салони краси.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він наголосив, що це станеться лише за відповідних протиепідемічних, а не політичних, умов.

"Урядом планується пом’якшення карантину. Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо. Плануємо опублікувати їх на вихідних, щоб був час підприємцям підготуватись до відкриття", – повідомив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих й аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми і які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.

Лікар Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.