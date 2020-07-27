В Україні погасили заборгованість із зарплати перед шахтарями

Українським шахтарям повністю виплатили борги із зарплати. Обсяг коштів, спрямованих з бюджету за перше півріччя цього року склав 3 млрд грн

Про це під час брифінгу сказала в.о. міністерки енергетики Ольга Буславець у понеділок, 27 липня (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вдалося повністю погасити заборгованість бюджету із зарплат шахтарям. Загалом за півроку з держбюджету було спрямовано на зарплати майже 3 млрд грн. Борги, які залишились, а це трохи більше 200 млн грн, будуть повертатись за рахунок реалізації вугільної продукції", – сказала Буславець.

Вона додала, що Міненерго врегулювало ситуацію з перебоями роботи шахт, через яку їхні працівники не отримували грошей.

“По-перше, ми оновили прогнозний баланс і, як наслідок, паливний баланс, що дало можливість зрозуміти, скільки вугілля потрібно тепловій генерації, який ринок збуту буде у наших вугільних підприємств. Другим кроком Міненерго ініціювало і Кабмін прийняв урядове розпорядження про пріоритет використання вітчизняного вугілля національними ТЕС, щоб забезпечити гарантований збут вугілля", – підсумувала Буславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що в державних шахтах майже немає проблем із боргами зарплат.

Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець влаштували суперечку в прямому ефірі.