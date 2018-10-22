В Україні подорожчають телефонні дзвінки: названо дату

В Україні з 1 листопада вступлять у силу нові граничні тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок.

Про це нагадала Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації на своєму сайті. Це буде перша хвиля подорожчання послуги.

"Звертаємо увагу, що з 01 листопада 2018 року набирають чинності нові Граничні тарифи, затверджені рішенням НКРЗІ від 18 вересня 2018 року № 488 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 28 листопада 2017 року № 606" та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2018 року за № 1125/32577", — йдеться на сайті регулятора.

У НКРЗІ також відзначили, що публікація оновлених граничних тарифів відбудеться 30 жовтня в бюлетені "Офіційний вісник України" № 83.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для населення в місті тариф виросте на 17%, а в селах - на 18,8%.