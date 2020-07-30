В Україні курити електронні сигарети стане дорожче
В Україні рідини для електронних сигарет обкладуть податком. Колаж Обозревателя
В Україні подорожчають рідини для електронних сигарет (вейпів) – з 1 січня 2021 року їх почнуть обкладати податками.
Про це йдеться у постанові №643, яку Кабмін ухвалив 27 липня 2020 року. Вона вносить низку змін до положення про державну податкову службу України.
"Постановою Уряду передбачено включення з 01.01.2021 до переліку підакцизних товарів, контроль виробництва та обігу яких здійснює ДПС, рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – йдеться у повідомленні на сторінці Державної податкової служби у Facebook.
Рідини для вейпів обкладатимуться податками Facebook Державної податкової служби
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января 2020 года Верховная Рада в приняла законопроект №1210, который кардинально меняет систему налогообложения. Среди важнейших новшеств – повышение рентных платежей, новые штрафные санкции и повышение акцизов на сигареты.
24 грудня 2019 року у Кабміні заявили, що планують прирівняти електронні сигарети до звичайних і заборонити курити їх у громадських місцях.