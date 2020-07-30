В Україні курити електронні сигарети стане дорожче

В Україні подорожчають рідини для електронних сигарет (вейпів) – з 1 січня 2021 року їх почнуть обкладати податками.

Про це йдеться у постанові №643, яку Кабмін ухвалив 27 липня 2020 року. Вона вносить низку змін до положення про державну податкову службу України.

"Постановою Уряду передбачено включення з 01.01.2021 до переліку підакцизних товарів, контроль виробництва та обігу яких здійснює ДПС, рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – йдеться у повідомленні на сторінці Державної податкової служби у Facebook.

Рідини для вейпів обкладатимуться податками Facebook Державної податкової служби

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января 2020 года Верховная Рада в приняла законопроект №1210, который кардинально меняет систему налогообложения. Среди важнейших новшеств – повышение рентных платежей, новые штрафные санкции и повышение акцизов на сигареты.

24 грудня 2019 року у Кабміні заявили, що планують прирівняти електронні сигарети до звичайних і заборонити курити їх у громадських місцях.