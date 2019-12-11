В Україні подорожчають хліб і гречка: скільки коштуватимуть у 2020 році

Україна в 2019 році зібрала рекордний урожай зернових, однак це не означає, що у 2020 році ціни на хліб, борошно і крупи автоматично підуть вниз.

Головна причина в тому, що після підписання Асоціації з ЄС і скасування регулювання цін на соціально важливі продукти харчування вони почали зростати, все більше наближаючись до європейських. Про це йдеться в матеріалі "Сегодня".

Новини В Україні злетіли ціни на популярний продукт

"Наші виробники отримали можливість продавати товар за кордон за ринковими цінами. Тому ціни на борошно, хліб, крупи в Україні поступово виросли і тепер залежать тільки від попиту і пропозиції. Так було з гречкою: у 2016 році вона подорожчала майже до 40 грн/кг, потім подешевшала більш ніж удвічі через надлишок пропозиції. Зараз ціни на неї знову піднімаються", – сказав голова Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

В Україні знову подорожчають продукти

За прогнозом Дорошенка, в грудні 2019 року і в першій половині 2020 року крупи і бакалія подорожчають на рівень інфляції (5-6% на рік), а хліб – вище інфляції на 1%. Гречка коштуватиме понад 30 грн/кг (зараз 23-25 грн/кг). Зате повинна знизитися ціна на пшоно – з 30-35 грн/кг до 20-22 грн/кг, оскільки проса цього року зібрали достатньо.

На думку економіста Олега Пендзина, бакалія в 2020 році дорожчатиме не менше, ніж на рівень інфляції або на 0,5% щомісяця, а хліб – вище інфляції в 1,5-2 рази, або на 0,8-1% щомісяця . Перш за все це стосується преміальних сортів, здоби і кондитерських виробів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні одна сім'я щомісяця витрачає на продукти харчування в середньому 4 тисячі гривень. Найбільша стаття витрат – покупка м'яса. Зокрема, на м'ясні вироби українці витрачають близько 25% від зазначеної суми в місяць. Ще 15% витрат українських сімей припадає на хліб, 12% – на молоко, сир і яйця. Десяту частину бюджету складають витрати на покупку картоплі.

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що "вписатися" в 6% інфляції у 2020 році буде вкрай складно.

В Україні почали діяти нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує. Тепер на кожне твердження має бути підтвердження. Наприклад, що продукт не містить ГМО має довести лабораторне дослідження.

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