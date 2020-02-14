В Україні подорожчають авіаквитки: як наказ Мінінфраструктури вплине на українців

В Україні незабаром можуть подорожчати авіаквитки. Причиною стало підвищення ставки на аеронавігаційне обслуговування рейсів – в аеропорту "Бориспіль" вона зросте вдвічі.

Що хочуть змінити в авіаперевезеннях і як це вплине на українців – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Ставки вгору

16 січня Міністерство інфраструктури України опублікувало на своєму сайті проєкт наказу "Про зміну ставок за послуги аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України". Основне у ньому:

Ставка за аерообслуговування "Борисполя" зросте майже вдвічі – з 210 євро до 397 євро;

Ставка для інших аеропортів по Україні знизиться з 411 євро до 397 євро;

Ставка на аерообслуговування у маршруті зросте з 51,1 євро до 57,55 євро.

Пояснюють це тим, що такі показники порахував Євроконтроль, крім того, так вирівняється плата за обслуговування у "Борисполі" та інших містах країни.

Літати стане дорожче

У п'ятницю, 14 лютого, в Міністерстві інфраструктури відбулася консультаційна нарада з авіаперевізниками, на якій їм і озвучили плани щодо підвищення ставки. Експерт з авіаційного права Олег Бондар був на цій зустрічі та поділився з OBOZREVATEL наслідками, які можуть чекати українців після ухвалення цього наказу. За його словами, квитки подорожчають.

"Звісно, таке підвищення не може не відбитися на вартості авіаперевезень – це більша частина у вартості квитків. Важко прогнозувати (як зміниться ціна. – Ред.), крім того, ми не розуміємо, коли набуде чинності ця ініціатива міністерства. Сьогодні ставка 210 євро, буде підвищена до 400, а це істотна частка у собівартості", – наголосив він.

Квитки можуть подорожчати

Чому підвищують – незрозуміло

Олег Бондар також заявив, що таке підвищення економічно необґрунтоване, навіть більше, їм не надали розрахунків – просто поставили перед фактом того, що воно відбудеться.

"Ми не розуміємо причини таких заходів, не розуміємо, чому саме зараз. Нам не надали жодних розрахунків, пояснень. Ми як авіаперевізники не бачимо економічних передумов для такого підвищення. Варто згадати, що всі наші сусіди знижують вартість авіаобслуговування. І сьогодні ставка в Україні найвища. У Туреччині, Іспанії вона становить 40-50 євро", – розповів він.

Диспетчерська служба

Олег Бондар також зазначив, що в Україні надзвичайно низька продуктивність диспетчерського персоналу, а 70% ставки на аеронавігаційне обслуговування йде саме на персонал.

"В середньому диспетчер в Україні працює 300 годин на рік, а в країнах Євроконтролю – 1800 годин на рік. Це свідчить про те, що робота нашого провайдера організована непродуктивно. Фактично, міністерство передає неефективність провайдера користувачам повітряного простору. По суті, вони змушені будуть за неї платити", – заявив експерт.

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