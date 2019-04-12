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В Україні подорожчав великодній кошик: скільки доведеться заплатити

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В Україні великодній кошик у 2019 році подорожчав на 5,1% — до 532 гривень.

Таким чином, традиційні паска, яйця, ковбаса, буженина, сало, масло, м'який і твердий сир, хрін і сіль коштуватимуть українцям на 26 гривень дорожче порівняно з минулим роком, повідомляється на сайті Інституту аграрної економіки.

Зокрема вартість основної складової великоднього кошика — паски домашньої випічки — складе близько 85 гривень за кілограм. При цьому в магазинах і супермаркетах готова паска коштуватиме дорожче, оскільки її ціна залежатиме від інгредієнтів.

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Найдорожчими складовими святкового кошика в цьому році будуть м'ясні продукти: 500 грамів домашньої ковбаси коштуватимуть українцям 104 гривні, буженини — 98 гривень, а сала — 35 гривень.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир — 71 гривня за 500 грамів і масло — 70 гривень за 500 грам. При цьому м'який сир коштуватиме 32 гривні за кілограм.

Водночас найдешевшими продуктами будуть яйця — 24 гривні за 10 штук, а також хрін — 12 гривень за 250 грамів.

Наповнення великоднього кошика іншими складовими, такими як помідори, огірки, яблука, червоне вино, підніме його вартість до 711 гривень. Це на 51 гривню, або на 7,7% більше, ніж у 2018 році.

За даними інституту, вже четвертий рік поспіль найдешевший великодній кошик буде у Тернопільській області — 644 гривні, а найдорожчий у Києві — 830 гривень.

В Україні подорожчав великодній кошик: скільки доведеться заплатити

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

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