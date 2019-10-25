В Україні різко зросли ціни на квартири: де жити найдорожче

В Україні подорожчала нерухомість. З липня 2019 року ціни на квартири на вторинному ринку житла піднялись в середньому на $500.

Найбільше відзначилася Закарпатська область: ціни на двокімнатні тут зросли на 11%, а на однокімнатні впали на 8%. Полярні зміни відбулися і в вартості трикімнатних: від -12% у Тернопільській до +12% у Кіровоградській. Про це сказано в публікації UBR.

Закономірно, що ціни від регіону до регіону сильно відрізняються. Наприклад, трикімнатна в Сумській області обійдеться в $22 тис., а в Київській – $74 тис. При цьому найбільше квартир продають в Одеській області.

Де найдешевші квартири:

однокімнатні: Кіровоградська обл. – від $14 тис, Сумська і Запорізька обл. – від $15 тис.

двокімнатні: Сумська та Кіровоградська області – в середньому за $20 тис.

трикімнатні: Сумська – $22 тис, Запорізька – $25600., Кіровоградська область – $26 тис.

У публікації сказано, що серед великих міст України найбільш бюджетні варіанти однокімнатних пропонують у Харкові – в середньому $22,5 тис. Дніпро ж радує цінами на двокімнатні – $29900 і трикімнатні – $ 36 тис.

У Києві житло найдорожче: за однокімнатні квартири просять в середньому $43 тис., за двокімнатні – $64 тис., і за трикімнатні – $87 тис.

На другому місці опинився Львів з однокімнатними по $34500, двокімнатними по $48 тис. і трикімнатними по $60 тис. Однокімнатна, двокімнатна і трикімнатна квартири в Одесі обійдуться в $29 тис, $40900 і $ 52 тис. відповідно.

Деловая столица

Пропозиції в регіонах і великих містах

До речі, в різних областях на продаж виставлено різну кількість квартир – часом ця цифра відрізняється в рази.

Областю з найбільшим вибором однокімнатних і двокімнатних квартир стала Одеська. У III кварталі в цих регіонах пропонувалося 16700 і 13600 варіантів відповідно.

У Київській було 13700 однокімнатних і 12700 двокімнатних, у Харківській - 7000 і 6200. За кількістю трикімнатних квартир лідирують Київська – 8750 пропозицій, Одеська – 8400 і Дніпропетровська області –4500.

А от мешканцям Тернопільської, Закарпатської та Волинської областей, ймовірно, довго ходити на перегляди не доведеться – в порівнянні з іншими регіонами там продають найменше квартир. При цьому розрив в областях настільки великий, що однокімнатних в Одеській області в 114 разів більше, ніж в Тернопільській.

"Серед великих міст України найбільший вибір квартир - в Одесі. На продаж тут в III кварталі виставили 15750 однокімнатних, 12650 двокімнатних і 7900 трикімнатних. При цьому однокімнатних і двокімнатних квартир в Одесі в 2 рази і 1,5 рази відповідно більше, ніж в столиці, яка в цьому рейтингу на другому місці. Найменше вторинного житла продають у Львові", – підводиться підсумок у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пропозиція на ринку житлової нерухомості перевищила попит, а люди все частіше купують квартири в кредит.

В Україні більшість покупців житла обирають новобудови. Крім того, останнім часом все популярнішою стає концепція житлових комплексів "місто в місті".

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