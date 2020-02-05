В Україні подорожчає вода: якими будуть нові тарифи

У низці областей України вирішили підвищити тарифи на холодну воду. Причиною подорожчання є збільшення вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Орієнтовно нові ціни на холодну воду почнуть діяти вже з лютого/березня, і зачепить цей процес усі регіони України. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Нові тарифи на воду

Як бачимо, найбільше доведеться заплатити мешканцям Кропивницького й Ужгорода – кубометр води тут коштуватиме 37,62 грн і 33,75 грн відповідно. Найменший тариф буде в Запоріжжі, Чернівцях, Луцьку та Львові – від 19,71 грн за куб. м.

Згідно зі встановленими Кабміном нормами споживання холодної води на одну людину в місяць на рівні 2 куб. м, можна полічити, що раніше сім'я із трьох осіб платила від 96 до 180 грн за 6 куб. м, залежно від регіону; тепер же суми збільшаться до 118-225 грн.

Подорожчання виправдовують високими витратами на оплату праці та рахунків за електрику.

Тариф на воду

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, за якої люди, що не користуються природним газом, отримують рахунки за його доставляння.

Нардеп Євген Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, що телефонувала в студію, продати собаку, якщо він елітної породи, задля оплати комунальних платежів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!