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7 лютого • оновлено в 08:57
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/ Ринки та компанії

В Україні подорожчає вода: якими будуть нові тарифи

16.9т
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У низці областей України вирішили підвищити тарифи на холодну воду. Причиною подорожчання є збільшення вартості електроенергії, а також зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Орієнтовно нові ціни на холодну воду почнуть діяти вже з лютого/березня, і зачепить цей процес усі регіони України. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

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Нові тарифи на воду

Нові тарифи на воду

Як бачимо, найбільше доведеться заплатити мешканцям Кропивницького й Ужгорода – кубометр води тут коштуватиме 37,62 грн і 33,75 грн відповідно. Найменший тариф буде в Запоріжжі, Чернівцях, Луцьку та Львові – від 19,71 грн за куб. м.

Згідно зі встановленими Кабміном нормами споживання холодної води на одну людину в місяць на рівні 2 куб. м, можна полічити, що раніше сім'я із трьох осіб платила від 96 до 180 грн за 6 куб. м, залежно від регіону; тепер же суми збільшаться до 118-225 грн.

Подорожчання виправдовують високими витратами на оплату праці та рахунків за електрику.

Тариф на воду

Тариф на воду

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді збираються вирішити ситуацію, за якої люди, що не користуються природним газом, отримують рахунки за його доставляння.

Нардеп Євген Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, що телефонувала в студію, продати собаку, якщо він елітної породи, задля оплати комунальних платежів.

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Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарифи ЖКХ Київводоканал
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Dub Oleg
Dub Oleg
В балаклейском районе с прошлого года 42 грн за куб
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Обов*язково подивись і обов*язково зроби перепост ЗЕЛЕНСКИЙ ПОШЁЛ ВА-БАНК НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА НАС ЗАВЕЛИ! https://www.youtube.com/watch?v=j8Oxtvnj9Nk
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Konstantin Savchenko
Konstantin Savchenko
УРА! Украина отказалась от Крыма и Донбасса. Там тарифы на воду не меняются(см. таблицу). Кстати, тарифы в Луганске - водоснабжение 20,021 руб/м3, водоотведение 12,141 руб/м3.
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