"Укртелеком" підніме ціни на свої послуги: скільки платитимемо

"Укртелеком" із січня 2020 року підвищить плату на послуги стаціонарного телефонного зв'язку на 18-24 грн (20-24%).

Про це повідомив директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов, передає "Інтерфакс-Україна". Крім того підніметься плата за послуги доступу в інтернет, послуги міжнародного телефонного зв'язку і деякі інші.

"Наприклад, тариф "Домашній Безлімітний", що включає 1000 хвилин на міжміські дзвінки, 200 хвилин на мобільні номери і безлімітну місцеву телефонію, змінюється з 99 до 123 грн на місяць. Це на рівні мобільних операторів. Тариф "Домашній Базовий" (500 хвилин міжміські та 120 хвилин на мобільні номери) – з 94 до 117 грн. Тариф "Простий" – з 67,10 до 73,81 грн на місяць", – пояснив він.

Які ще послуги подорожчають

Для населення максимальна абонплата за дротовий телефон без погодинної оплати місцевих дзвінків, підключений по окремій лінії, з 2020 року збільшиться з нинішніх 55,92 грн до 61,51 грн. Розмір максимальної абонплати за аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців – з 61 грн до 67,10 грн.

Максимальна абонплата для населення за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою без погодинної оплати місцевих дзвінків, з 1 січня 2019 року збільшиться з нинішніх 44,74 грн до 49,21 грн. Максимальна абонплата за аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців – з 48,80 грн до 53,68 грн.

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, максимальна абонплата для населення без погодинної оплати місцевих дзвінків збільшиться з нинішніх 22,37 грн до 24,60 грн.

Максимальна абонплата за паралельні телефонні апарати, встановлені у різних абонентів (з кожного абонента) без погодинної оплати місцевих дзвінків збільшиться з нинішніх 33,55 грн до 36,91 грн. За аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців максимальна абонплата збільшиться з 36,60 грн до 46,26 грн.

зв'язок подорожчає

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого разу ціни на розмови по стаціонарних телефонів підвищилися 1 листопада 2018 року – на 14%.

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