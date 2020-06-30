В Україні подешевшав долар, але подорожчало євро: графік
Довідковий курс долара в Україні на 30 червня встановився на позначці 26,69 грн. У такий спосіб він знизився на 1 копійку.
Євро водночас подорожчало на 5 копійок і зупинилося на позначці 29,95 грн.
Про це сказано на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 30 червня
100 доларів США – 2669 грн (-1 коп.)
100 євро – 2995 грн (+5 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,55 грн/$
Продаж – 26,80грн/$
Євро:
Купівля – 29,60 грн/€
Продаж – 30,10 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,61 грн/$
Продаж – 26,70 грн/$
Євро:
Купівля – 29,86 грн/€
Продаж – 29,95 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,63 грн/$
Продаж – 26,68 грн/$
Євро:
Купівля – 29,77 грн/€
Продаж – 29,85 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара першого тижня липня має всі шанси на впевнене зниження. Опитані аналітики озвучують досить широкий коридор в 26,5-26,8 грн/$.