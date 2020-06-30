В Україні подешевшав долар, але подорожчав євро: графік

Довідковий курс долара в Україні на 30 червня встановився на позначці 26,69 грн. Таким чином він знизився на 1 копійку.

Євро при цьому подорожчав на 5 копійок і зупинився на позначці 29,95 грн.

Про це сказано на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 30 червня

100 доларів США – 2669 грн (-1 коп.)

100 євро – 2995 грн (+5 коп.)

Курс валют 30 червня (НБУ)

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,55 грн/$

Продаж – 26,80грн/$

Курс валют 30 червня (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,60 грн/€

Продаж – 30,10 грн/€

Курс валют 30 червня (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,61 грн/$

Продаж – 26,70 грн/$

Курс валют 30 червня (kurs.com.ua)

Євро:

Купівля – 29,86 грн/€

Продаж – 29,95 грн/€

Курс валют 30 червня (kurs.com.ua)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,63 грн/$

Продаж – 26,68 грн/$

Курс валют 30 червня (Мінфін)

Євро:

Купівля – 29,77 грн/€

Продаж – 29,85 грн/€

Курс валют 30 червня (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в перший тиждень липня має всі шанси на впевнене зниження. Опитані аналітики озвучують досить широкий коридор в 26,5-26,8 грн/$.