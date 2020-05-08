В Україні подешевшало пальне: скільки коштують бензин та дизель на АЗС

На українських АЗС продовжує дешевшати пальне. Так, мережі Sun Oil, Marshal і Motto знизили ціни на бензин і дизельне пальне в межах від 30 коп./л до 1 грн/л.

А в деяких областях здешевлення виявилося ще більшим. Про це йдеться в моніторингу цін "Консалтингової групи А-95", повідомив сайт ТСН.

В Україні впали ціни на бензин

Мережа АЗС Sun Oil у низці областей у четвер, 7 травня, знизила вартість дизпального на 1 грн/л, в Одеській – на 1,2 грн/л, а в Хмельницькій – на 1,5 грн/л. Цінники на ДП у цій мережі, залежно від регіону, коливаються в межах 16,99 грн/л – 18,50 грн/л. Середня ж цифра по мережі становить 17,91 грн/л.

Ціни на бензин Sun Oil знизила в межах 50 коп./л – 1 грн/л. Середня по країні вартість А-92 в цій мережі впала до 18,14 грн/л, А-95 – до 19,14 грн/л.

Того ж дня зменшила ціни й мережа Marshal. Бензин подешевшав на 40 коп./л – до 17,50 і 18,50 грн/л на А-92 і А-95 відповідно. Вартість ДП впала на 30 коп./л, до 17,50 грн/л.

Моttо опустила ціни на ДП, зокрема, в Донецькій області на 1 грн/л – до 18,98 грн/л. У столичному регіоні цінники залишилися на колишньому рівні – 17,38 грн/л.

Наразі середні ціни на пальне такі:

А-95 Преміум – 23,41 грн/л (+0,01);

А-95 – 21,88 грн/л(-0,03);

А-92 – 20,88 грн/л (-0,03);

ДП – 21,33 грн/л (-0,04);

газ – 8,22 грн/л (-0,02).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні подешевшало пальне. На АЗС в Києві бензин А-95 можна купити за 17,95 грн/л, а дизельне пальне – за 16,95 грн/л.

В Україні через 1-2 місяці почне знижуватися вартість бензину на заправках через обвал цін на нафту на світових ринках.

Якщо ціни на нафту протримаються на низькому рівні ще місяць, то вартість пального на АЗС України може впасти до 16 грн за літр бензину А-95 і до 14 грн за літр дизеля.