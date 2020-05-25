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25 травня • оновлено в 12:28
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В Україні подешевшає газ: "Нафтогаз" опублікував ціни

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"Нафтогаз" розрахував нові ціни на газ для промислових споживачів – з 1 червня 2020 року вони знизяться до 3255,6-3818,4 грн за тисячу кубів.

Про це повідомляється у прейскуранті, що опублікований на сайті компанії. Тарифи відрізнятимуться залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

Зокрема, тисяча кубометрів газу за умови щомісячного використання від 50 тис. куб. м за відсутності заборгованості перед “Нафтогазом" і за умов попередньої оплати коштує 3255,60 грн (з ПДВ).

За умови оплати протягом або після періоду (календарний місяць) поставки газу – 3818,40 грн (з ПДВ) за тис. куб. м.

За умови щомісячного споживання до 50 тис. куб. м. газу його ціна складатиме 3818,40 грн за тис. куб. м.

Ціни на газ для промислових споживачів у червні

Ціни на газ для промислових споживачів у червні

"Нафтогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, вартість поставок природного газу для населення і виробників тепла в травні знизилася на 21,4%.

Найбільше американське інформаційне агентство Bloomberg із посиланнями на експертів спрогнозувало рух цін на газ за "нафтовим сценарієм". Фактично сховища блакитного палива можуть бути повністю заповнені, а ціна на біржі впасти до негативної позначки.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Економіка Ринки та компанії

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