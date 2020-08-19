В Україні почнуть масово відключати газ: хто залишиться без блакитного палива

В Україні з 1 січня 2021 року можуть почати відключати газ усім, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному законі "Про комерційний облік газу".

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Відповідно до закону, постачати блакитне паливо тим, у кого немає приладів обліку, з нового року взагалі не мають права. А ось за новими нормативами продавати газ будуть тим, хто в цьому році письмово відмовиться від безкоштовного лічильника.

І це нововведення торкнеться величезної кількості сімей. Точної цифри немає (лічильники встановлюють щодня), але ще кілька місяців тому в Міністерстві енергетики публікували пропозиції змінити нормативи, в яких вказували, що лічильників на газ немає в 3,3 млн квартир.

"Відсутність лічильників природного газу в 3,3 млн квартир (домогосподарств) ставить у нерівні умови побутових споживачів, квартири (домогосподарства), які обладнані лічильниками газу, оскільки модель поведінки побутових споживачів, які не мають лічильників природного газу, істотно відрізняється", – йдеться у документі.

Зараз в учасників ринку і профільних нардепів є загальне розуміння, що газ не відключатимуть. Замість цього постачальникам дозволять просто збільшити норматив до граничного. Більше того, як розповіли на гарячій лінії одного з облгазів, щоб перейти на нові нормативи (граничні) офіційно потрібно підписати протокол про відмову від встановлення лічильника. Якщо просто не відкрити двері в свою квартиру, відмовою це вважатися не може.

Відзначимо, як писав OBOZREVATEL: