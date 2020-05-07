В Україні почали закривати продуктові ринки

В Україні закрили 38 продуктових ринків, на яких не дотримувались протиепідемічних вимог безпеки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держпродспоживслужби у четвер, 7 травня. За її даними, в Україні почали працювати 555 агропродовольчих ринків.

Робота ринків під час карантину

"Не готовими до відкриття виявились та закрились самостійно з ініціативи керівництва 34 ринки, зокрема 1 – у Запорізькій, по 2 – у Дніпропетровській та Харківській областях та 29 ринків у Києві. Також через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 4 ринки закрито рішенням органів місцевої влади", – йдеться у повідомленні.

Всього у період з 1 по 6 травня в результаті перевірок торговельним майданчикам видано 370 приписів (розпоряджень, пропозицій) та складено 33 протоколи. У 182 випадках перевіряльники звертались до Нацполіції, аби вжила належних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дозволили роботу продовольчих і аграрних ринків з 1 травня. Вони знову можуть відкритися, незважаючи на введений карантин у країні, якщо виконають відповідні санітарні норми.