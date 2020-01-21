В Україні вимагають ввести нові мита на російський дизель

Українські виробники нафтопродуктів вимагають ввести додаткові мита на дизпаливо і зріджений газ, вироблені в Росії.
Вони заявили, що російські виробники отримують нечесні переваги, оскільки з бюджету РФ їм відшкодовують частину витрат на виробництво і експорт продукції. Про це йдеться у заяві "Укртатнафти", "Укрнафти" і "Укргазвидобування", опублікованій у вівторок, 21 січня, на сайті "Укртатнафти".
"Завдяки субсидуванню частка російських нафтопродуктів в загальному імпорті на ринку дизпалива досягла 47%, по скрапленому газу - 55%, при цьому істотно скоротилася частка поставок з Білорусі, Литви, Польщі", – сказано в повідомленні.
Компанії просять у Мінекономіки України встановити мито на субсидований імпорт за ставкою 8,46%. Вони заявили, що це не призведе до зростання цін, оскільки крім російських постачальників є ще імпорт з Білорусі, Литви, Польщі, а також українське виробництво і поставки морем.
"Введення мит призведе до перерозподілу часток ринку від російських постачальників на користь виробників з інших країн та буде сприяти зростанню внутрішнього виробництва і зниженню собівартості українських нафтопродуктів", – заявили в компаніях.
Згідно з рішенням РНБО, до липня 2020 року поставки нафтопродуктів в Україну з одного джерела не повинні перевищувати 30% від усього обсягу.
Російський дизель
Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного палива і скрапленого газу.
Тоді експерти заявили, що Україна не грозить дефіцит дизельного палива через скорочення поставок з Росії. Більш того, протягом 3-5 років вітчизняний ринок може повністю перейти на інші джерела поставок.
Кабінет міністрів України продовжив дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року.
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