В Україні почали регулювати ціни на період карантину: з'явився перелік товарів

Кабмін України опублікував постанову №341, якою запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти, засоби захисту, антисептики та інші медичні товари на період карантину.

Документ за підписом прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з'явився на сайті уряду. Він уже набув чинності.

Регулювання цін

На що введено регулювання цін

Продукти харчування: гречка, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого сорту, макаронні вироби українського виробництва (вермішель із борошна пшеничного вищого сорту), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), вода мінеральна негазована, масло вершкове жирністю 72,5%.

Лікарські засоби: Paracetamol, Azithromycin, Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor, Ampicillin, Amoxicillin, Ceftriaxone, Moxifloxacin.

Антисептики і дезинфекційні засоби: хлоргексидин (Chlorhexidine), етанол (Ethanol), повідон йоду (Povidone iodine), засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub), хлоровмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound), хлороксиленол (Chloroxylenol), спиртовий антисептик для рук кишеньковий, дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь, дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри, мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання, дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання.

Засоби індивідуального захисту: шапочка медична одноразова, медична маска, халат ізоляційний медичний одноразовий, костюм біологічного захисту/комбінезон, водонепроникні лабораторні костюми, рукавички медичні стерильні або нестерильні, рукавички нітрилові, рукавички латексні, кольчужні (кевларові) рукавички (рукавички підвищеного ризику), повнолицьова маска/напівмаска, захисний щиток, захисні окуляри, респіратор FFP2 або FFP3, фартух медичний, бахіли одноразові, гумові чоботи, прогумований водонепроникний фартух медичний, медична марля, захисна напівмаска, фільтри для повнолицьових та напівмасок.

Що повинні робити підприємці

За вихідну точку у цій постанові беруться роздрібні ціни на зазначені товари станом на 22 квітня. Якщо підприємці збираються їх збільшити, то вони мають подати до Держпродспоживслужби електронну відомість про це.

Декларація здійснюється, якщо ціни піднімуть:

на 15% і більше – за 30 днів до початку застосування нової ціни;

на 10% і більше, але менш ніж на 15% – за 14 днів до початку застосування нової ціни;

на 5% і більше, але менш ніж на 10% – за три дні до початку застосування нової ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня Уряд запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби, а також товари медичного та протиепідемічного призначення.

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