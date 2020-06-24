В Україні після послаблення карантину зросла торгівля: з'явилися дані Держстату

Товарообіг у роздрібній торгівлі в Україні у травні 2020 року порівняно з квітнем виріс на 15%.

При цьому порівняно з травнем 2019 року він впав на 3,1%. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби статистики.

Які області попереду

З початку року (із січня по травень) товарообіг у роздрібній торгівлі склав 434,5 млрд гривень. Це на 3,1% більше, ніж у такий же період 2019 року.

Обіг підприємств роздрібної торгівлі за першу половину 2020 року склав 319 млрд гривень. Це на 1,5% менше, ніж у першому півріччі 2019 року. Окремо за травень товарообіг склав 69 млрд гривень, що на 12% більше, ніж було у квітні.

Найбільше торгівля зросла у Волинській, Дніпропетровській та Запорізькій областях (+8-10%), та у Київській – на 11,6%.

А от у Закарпатській товарообіг упав на 12%, а у Чернівецькій – на 9,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська промисловість за травень впала на 12,2%. Таким чином з початку 2020 року падіння в промисловості вже склало 8,7%.

В Україні в I кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі, незважаючи на те, що прогнозувалося падіння на 0,5%.