В Україні підвищили ціни на газ для населення: скільки платитимемо

НАК "Нафтогаз України" підвищив ціну на газ в серпні. Тепер вона становитиме 3,24 грн/куб.м.

Таким чином вартість блакитного палива зросла на 0,27 грн. Нова ціна вказана з урахуванням ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки) у рамках тарифу "Місячний", повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що зростання пов'язане з тим, що ринок входить в сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального сезону.

"Із завершенням дії режимі регульованих цін (ПСО) компанія буде публікувати ціни в рамках тарифу" Місячний "на початку місяця споживання", – підкреслили в компанії.

В "Нафтогазі" додали, що тариф "Місячний" є першим, який компанія пропонує своїм клієнтам: "Зараз всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Також компанія звертає увагу на можливість заощадити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт буде платити за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання, через особистий кабінет my.gas.ua і чат-бот GASUA".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 серпня перестали регулювати тариф на газ для населення. Поступово це призведе до подорожчання блакитного палива. Крім того, вже в наступному місяці можна буде вибирати постачальника.