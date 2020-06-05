В Україні підвищили податки з продажу машин і квартир: скільки тепер заплатимо

В Україні збільшили податки на продаж третьої машини або квартири з 5 до 18%. Крім цього, необхідно заплатити військовий збір. Тобто в сумі за третю машину потрібно віддати 19,5%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Для прикладу, якщо за календарний рік ви продали третє авто (або квартиру) вартістю мільйон гривень, за старими правилами повинні були заплатити 50 тисяч податку і 15 тисяч військового збору, за новими ж доведеться віддати 180 тисяч податку та ті ж 15 тисяч збору.

Які податки переглянули:

рентний платіж на залізну руду – з 8 до 10%;

податок на третій продаж квартири або третю машину за рік – з 5 до 18%;

акциз на електронні сигарети – до 24,2 грн за пачку.

Отже, за продаж першого об'єкта нерухомості або авто можна не платити податок, за другий об'єкт – 5% (плюс 1,5% військового збору), а за третій – уже 18%.

"Нагадуємо, що під час продажу автобуса або вантажівки стягується податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в календарному році", – відзначили в Міністерстві внутрішніх справ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці в 2020 році мають заплатити податки за свої квартири й будинки за минулий рік. Платити потрібно за нерухомість, яка перевищує площу 60 кв. м (квартири) і 120 кв. м (для будинків). Водночас власники великих квартир (від 300 кв. м) і будинків (від 500 кв. м) додатково отримають квитанцію на 25 тисяч гривень.