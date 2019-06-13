В Україні підвищать всі виплати: як розбагатіємо з 1 липня

В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум для всіх вікових категорій.

До нього прив'язані субсидії, мінімальні пенсії, аліменти, виплати солдатам-строковикам і навіть деякі штрафи та податкові пільги. Щоби прожитковий мінімум залишався на одному рівні, кілька разів на рік його підвищують, аби компенсувати зростання цін у країні.

І до наступного перегляду залишилося всього кілька тижнів. OBOZREVATEL з'ясував, хто і як розбагатіє завдяки майбутній індексації соцстандартів.

На кого і як вплине нововведення

Є загальний показник прожиткового мінімуму (його, наприклад, використовують під час розрахунку податкової пільги або субсидії), а є цифри для конкретної вікової категорії. Це пов'язано з тим, що ПМ рахують за вартістю споживчого кошика. І, зрозуміло, в кошику у 6-річної дитини буде інший набір товарів і послуг, ніж у 65-річного українця. Від цього і різниця.

Загальний показник наразі становить 1853 грн. Він діє ще з грудня минулого року. З 1 липня його підвищать до 1963 грн. Як приклад: прожитковий мінімум для дитини до 6 років збільшать з 1629 до 1699 грн, водночас мінімум для пенсіонерів збільшать з 1497 до 1564 грн.

Прожитковий мінімум в Україні Обозреватель

Виплати військовослужбовцям. Українські призовники мають право на разову виплату в розмірі двох прожиткових мінімумів. До слова, саме ці гроші — основна стаття витрат при проведенні призову. Ще кілька років тому платили дві мінімальні зарплати, але після її двократного підвищення матеріальну допомогу прив'язали до розміру двох ПМ.

Відповідно до закону рахується прожитковий мінімум станом на 1 січня року, в якому українця призивають на службу. Тому липневе підвищення на строковиків вплине, а от у грудні, коли прожитковий мінімум для працездатного знову підвищать, у двократному розмірі від цієї суми збільшиться і допомога. Так, у цьому році призовники отримують по 3842 грн, а у наступному — 4204 грн.

Перерахують субсидії. У формулі розрахунку розміру знижки також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума — обов'язковий платіж за комуналку, а решту має покрити субсидія.

Причому враховується той розмір ПМ, який був станом на кінець періоду, за який враховуються доходи. Наприклад, за прожиткового мінімуму у 1856 грн (діє наразі) і загальному доході на трьох осіб у 10 тис. грн за комуналку можна самостійно платити 1346 грн, а решту покриє субсидія. Ця ж сім'я з таким самим доходом, але із прожитковим мінімумом у 1963 грн (діє з 1 липня) має заплатити вже 1273 грн.

Прожитковий мінімум pixabay.com

Мінімальні та максимальні пенсії підвищать. Найбільш малозабезпечені українці отримають надбавку до 67 грн. Згідно з даними Пенсійного фонду, у квітні 2019-го менше 1564 грн отримували близько 17% українців, а це близько 2 млн осіб. Всі вони можуть розраховувати на підвищення. Також, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок — 30, для чоловіків — 35 років), вони мають право і на надбавку у розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Якщо зараз, наприклад, жінка із 40 роками стажу і мінімальною пенсією може отримувати надбавку у розмірі 149,7 грн, то після першого липня — 156,4 грн.

Українці з максимальними пенсіями отримають на 670 грн більше. Зараз такі виплати отримують не більше 1,9% від загальної кількості пенсіонерів. Якщо до липня це 14,9 тис. грн, то після — 15,6 тис. грн. Найчастіше це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок зі спеціальними правами. Наприклад, народні депутати, судді тощо. Іще один шанс отримувати максимальну пенсію — мати білу високу заробітну плату. Наприклад, при стажі у 35 років заробляти треба наразі приблизно у 8 разів більше середнього заробітку, з якого сплачується внесок до Пенсійного фонду. Це близько 64 тис. грн. Тобто за білої зарплати у 64 тис. грн до липня можна претендувати на пенсію в розмірі 14,9 тис. грн, а після — 15,6 тис. грн.

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Чому прожитковий мінімум повинен бути вище

Міністерство соціальної політики щомісяця перераховує вартість споживчого кошика з урахуванням інфляції. І станом на квітень більшість виплат мають бути вдвічі більшими за наявні. Так, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатної людини становив 3639 грн (з урахуванням суми обов'язкових платежів — 4177 грн), для дітей до 6 років — 3422 грн, для пенсіонерів — 3094 грн.

Однак для того, щоб зрівняти ці значення, уряду доведеться знайти джерела додаткових надходжень до бюджету. Таким може стати підвищення мінімальних зарплат. Для прикладу, після дворазового підвищення мінімалки у минулому році власні надходження до Пенсійного фонду зросли на 47,2 млрд грн. Це дозволило у жовтні минулого року "осучаснити" більшість пенсій, а середня пенсія з того часу виросла з 1,8 до 2,4 тис. грн.

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