Українцям перерахують тарифи на електроенергію: все, що варто знати про нововведення

Мінекоенерго України розглядає можливість відмови від пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів, що може призвести до зростання цін на електрику вже у 2020 році.

Правда відмова відбуватиметься поступово й позначиться насамперед на великих побутових споживачах. Ціна на тарифи може суттєво збільшитися. Як триватиме підвищення й скільки платитимемо – з'ясовував OBOZREVATEL.

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Мінекоенерго розглядає підвищення тарифу для найбільш великих побутових споживачів.

Другим етапом може стати зростання ціни й для інших споживачів.

За оцінками енергетичних експертів, цифри в платіжках для населення зростуть на 20-30%.

Перший етап підвищення

Насамперед Мінекоенерго розглядає підвищення тарифу для найбільш великих побутових споживачів до рівня II класу.

"Ми будуємо ефективні енергетичні ринки. ПСО, або режим спеціальних зобов'язань – інструмент, який не покращує його ефективності. Я не думаю, що ми повністю відмовимося від ПСО в 2020 році, але будемо рухатися в напрямку того, щоб зменшити його обсяг", – розповів глава відомства Олексій Оржель.

Олексій Оржель УНІАН

За його словами, підвищення тарифу до рівня II класу зачепить тих побутових споживачів, які споживають значно більше, ніж інші. Йдеться про випадки, коли споживач або дуже багатий, або ховає за фізичною особою промислове виробництво.

"Це великі обсяги – понад 500 кВт або ще більше", – уточнив міністр.

Другий етап

Як зазначив Оржель, підвищення тарифу для великих побутових споживачів – це лише перший етап. Наступний, як вважають експерти з питань енергетики, торкнеться й решти українців, які споживають значно меншу кількість електроенергії.

"В принципі, це заходи щодо поступового переходу на ринкове ціноутворення для населення. Це початок. Для населення та інших пільговиків, кооперативи всякі. Ми, по суті, по класу напруги – це друга категорія напруги. До 500 кВт/год – це мала частина населення.

А ось кооперативи, найімовірніше, майже всі переходять. Насамперед це стосуватиметься саме кооперативів і тих, хто має електрокотли", – розповів у коментарі OBOZREVATEL експерт із енергетичних питань Сергій Дяченко.

Координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко в прямому ефірі ObozTV зазначила, що населення недоплачує за електроенергію.

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І, прогнозуючи невдоволення українців, експертка відразу пояснила, що досить довгий час в Україні існує перехресне субсидування, коли бізнес і промислові споживачі сплачують і за себе, і за населення: "Це 40-50 млрд гривень в рік. Ця система є несправедливою, це значить, що вартість електроенергії лягає в ціну наших товарів, і люди все одно потім її сплачують. Значно справедливіше, коли кожен платитиме сам за себе", – вважає Бойко.

Ще далі пішов енергетичний експерт Іван Надєїн: він вважає стратегічно правильним, щоб населення платило більше, ніж платить промисловість, так це покращить економічний розвиток України.

"Тоді ми отримаємо конкурентоспроможні товари, енергозбереження та розвиток економіки. Тому шлях правильний. Єдине, що він не комплексний, половинчастий – тільки один клас населення хочуть вирівняти. Ще попереду реформа, треба розуміти, що енергія все одно буде дорогою", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL, прогнозуючи, що в разі скорочення обсягу ПСО, тарифи на електроенергію зростуть на 20-30%.

Підвищення тарифів на електроенергію ТСН

Зі свого боку енергоексперт Юрій Корольчук вважає ініціативу Оржеля абсолютно несправедливою. На його думку, неправильно підвищувати ціну для певної категорії осіб, аргументуючи це нічим не підкріпленими звинуваченнями.

"Там дещо дивне обґрунтування щодо великих споживань електроенергії фізичними особами, які насправді використовують ці обсяги для бізнес-діяльності. Якщо є такі підозри, то цим мають займатися правоохоронні органи. А так виходить, що людина звинувачує когось без підстав, а так робити не можна", – сказав він.

Корольчук пояснює, що зараз ціна для всіх споживачів не відповідає ситуації на ринку. Це означає, що виробництво електроенергії коштує дорожче, ніж її постачання населенню, і тариф, найімовірніше, буде переглянутий.

"Зараз ціна встановлена на рівні 90 коп. за 1 кВт/год в разі, якщо споживається до 100 кВт/год електроенергії на місяць, і 168 коп. – якщо споживається понад 100 кВт/год. Якщо брати економічно обґрунтовану ціну, то тариф має зрости приблизно до 140-160 коп. та 250 коп. відповідно до обсягів споживання.

І в майбутньому взагалі не буде цієї різниці в цінах, має існувати один середній тариф для всіх, а вже постачальникам електроенергії потрібно формувати ціну на умовах ринку. Наприклад, компанія закупила десь великі обсяги електроенергії за меншою ціною, в такому разі вона може продати її трохи дешевше, за умови її закупівлі якимось регіоном у великому обсязі", – розповідає Корольчук.

Скільки заплатимо

В Україні з 1 квітня 2015 року почався період дворічного зростання тарифів на електроенергію. Загалом, до березня 2017 року ціна для населення зросла більш ніж удвічі. Втім, того ж року ціна зафіксувалася на рівні 90 коп за 1 кВт/год за 100 кВт.

Такою вона залишається і станом на кінець листопада 2019 року. У разі, якщо Мінекоенерго піде шляхом, запропонованим очільником відомства, вже у 2020 році тарифи зростуть на 20-30%, як вважають енергоексперти.

В середньому на одну людину може витрачатися 30кВт/год струму на місяць; якщо взяти сім'ю з двох дорослих і дитини, це в середньому дорівнює 90 кВт/год, що підпадає під тариф 90 коп. за 100 кВт.

В такому разі сім'я заплатить 81 грн за місяць, але якщо тариф зросте на 30%, – це вже коштуватиме 105,3 грн. Більша сума вийде, якщо вартість електроенергії встановлять на рівні економічно обґрунтованої – 185 коп за 1 кВт/год і буде єдиною для всіх користувачів: сім'я з трьох осіб за 90 кВт/год заплатить 166 грн.

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