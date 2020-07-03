В Україні підскочили ціни на помідори: названо нову вартість

В Україні різко зросли ціни на помідори. Причому подорожчали як чері і чорні томати, так і звичайні червоні сорти.

Причина в тому, що через погіршення погодних умов їх стало складніше збирати. А ось попит на овочі залишається досить високим, йдеться в повідомленні EasyFruit. Експерти відзначають, що ціни зросли на весь асортимент тепличних томатів.

Скільки коштують помідори

круглі червоні – 20-25 грн/кг;

рожеві – близько 24 грн/кг;

жовті – 26 грн/кг;

чорні – 32-33 грн/кг;

чері – 35-40 грн/кг (дрібний опт).

"Ціни варіювалися залежно від тари і якості параметрів. Наприклад окремі позиції томатів черрі продавалися по 30 грн/кг, а за інші продавці просили до 45 грн/кг. При відвантаженні продукції з господарства, помідори можна було купити в середньому на 1-3 грн/кг дешевше", – сказано в публікації.

Там додали, що ціни на огірки в середньому тримаються на рівні 12 грн/кг. Також продавці привезли на ринки помітно більше баклажанів і різних видів перцю, однак їхні ціни все одно залишилася на порівняно високому рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на київських ринках значно подешевшала черешня. Ціни в порівнянні з початком червня в середньому знизилися більш ніж удвічі – з 200 до 65-85 гривень за кілограм.

В Україні помітно знизилися ціни на картоплю – до 9-10 грн/кг на оптових і дрібнооптових ринках.