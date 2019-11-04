В Україні підняли виплати за догляд хворих дітей: названо суму

Середній розмір допомоги з догляду хворих дітей в Україні у 2019 році збільшився на 25% порівняно з минулим роком. Вона склала 254,07 грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду соціального страхування. "Загалом із січня по вересень 2019 року Фонд профінансував 2 265 980 днів перебування застрахованих осіб на лікарняному з догляду хворих членів родини. Середньоденний розмір допомоги від Фонду склав 254,07 грн, що на 25,6% більше, ніж минулого року", – йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що в цілому з догляду хворого члена сім'ї, зокрема хворих дітей до 14 років українцям за дев'ять місяців заплатили 575,5 млн гривень. Це на 9,75 більше, ніж за січень-вересень 2018 року.

Держава платить цю допомогу починаючи з першого дня догляду хворого члена сім'ї. Її розмір становить від 50% розміру середньої зарплати застрахованої особи (якщо стаж не перевищує 3 років) і до 100% (якщо стаж – більше 8 років або за наявності пільг). Надання допомоги з тимчасової непрацездатності з догляду хворої дитини віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш ніж 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування – за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною.

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