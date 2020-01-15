В Україні припинив роботу великий лоукостер: що тепер буде

У Міністерстві інфраструктури вважають, що на місце лоукостера Ernest Airlines, який припинив польоти з України в Італію, прийдуть інші авіакомпанії.

Цей напрям був популярним: літаки компанії за 2019 рік перевезли понад 300 тис. пасажирів. Термін дії її ліцензії італійська влада призупинила з 13 січня. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Facebook.

"Впевнений, що найближчим часом на всі напрями, які обслуговував Ernest Airlines, будуть подані заявки від іноземних та українських авіакомпаній і ринок врегулює це питання. Саме таку модель ми реалізовуємо – держава створює умови для конкуренції та відкритого ринку, ринок саморегулюється", – написав Криклій.

Він додав, що про відкриття рейсів до Італії навесні 2020 року з аеропорту "Львів" оголосила компанія SkyUp.

Український перевізник SkyUp працюватиме на напрямках:

Львів - Рим / Рим - Львів;

Львів - Неаполь / Неаполь - Львів;

Львів - Мілан (Бергамо) / Мілан (Бергамо) - Львів.

Ernest Airlines зупинила польоти з України lviv1256.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Ryanair підняла вартість послуги по пріоритетною посадці, а також збір за перевезення багажу вагою до 10 кг.

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії авіакомпанії-лоукостера SkyUp в Україні, подала у відставку.

Авіакомпанія Ernest Airlines тимчасово припинила продаж квитків на рейси з України від 13 січня через призупинення дії ліцензії.

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