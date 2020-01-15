Головна Новини
15 січня • оновлено в 10:53
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні припинив роботу великий лоукостер: що тепер буде

2.4т
Читати матеріал російською

У Міністерстві інфраструктури вважають, що на місце лоукостера Ernest Airlines, який припинив польоти з України в Італію, прийдуть інші авіакомпанії.

Цей напрям був популярним: літаки компанії за 2019 рік перевезли понад 300 тис. пасажирів. Термін дії її ліцензії італійська влада призупинила з 13 січня. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив у Facebook.

Новини
Популярний лоукостер скасував польоти з України: напрямки

"Впевнений, що найближчим часом на всі напрями, які обслуговував Ernest Airlines, будуть подані заявки від іноземних та українських авіакомпаній і ринок врегулює це питання. Саме таку модель ми реалізовуємо – держава створює умови для конкуренції та відкритого ринку, ринок саморегулюється", – написав Криклій.

Він додав, що про відкриття рейсів до Італії навесні 2020 року з аеропорту "Львів" оголосила компанія SkyUp.

Український перевізник SkyUp працюватиме на напрямках:

  • Львів - Рим / Рим - Львів;

  • Львів - Неаполь / Неаполь - Львів;

  • Львів - Мілан (Бергамо) / Мілан (Бергамо) - Львів.

Ernest Airlines зупинила польоти з України

Ernest Airlines зупинила польоти з України

lviv1256.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Ryanair підняла вартість послуги по пріоритетною посадці, а також збір за перевезення багажу вагою до 10 кг.

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії авіакомпанії-лоукостера SkyUp в Україні, подала у відставку.

Авіакомпанія Ernest Airlines тимчасово припинила продаж квитків на рейси з України від 13 січня через призупинення дії ліцензії.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Лоукости в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Лоукости в Україні
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
Міністерство інфраструктури SkyUp авіабілети
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну а как же. Кому-то же надо укроиньских пpocтитуток на работу возить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, Какое отношение Ваш пост имеет к теме? Кристина, откуда в Вас столько гуана? Вы же женщина?!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Кристина Стефанова,тебе то чё печалиться?Ты на трассу пешком дойдёшь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги