В Україні почали дешевшати бензин і дизель

Ціни на бензин в Україні, що підвищувалися минулого тижня, зупинили зростання, а подекуди навіть почали знижуватися. Правда, зовсім не небагато – на 1-5 коп./л.

На думку експертів, у цього є дві причини: стабілізація цін в гуртових закупівлях і подальше зміцнення курсу гривні. Про це йдеться в публікації "Сегодня".

Середня ціна палива на АЗС Київської області у вівторок, 11 серпня: А-95 – 23,72 грн./л., А-92 – 22,72 грн./л., ДП – 22,47 грн./л.

"Зараз трейдерам невигідно підвищувати ціни, оскільки у тих, хто їх підвищить, відразу скоротяться обсяги продажів. А продажі різко виросли через високий сезон, можна заробити не на маржі, а на обсягах продажів. Додатковим фактором стало те, що українські продавці пального за липень і початок серпня не підвищили ціни в роздробі", – пояснив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 по 31 липня 2020 року роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на українських АЗС в середньому зросли на 75 коп/літр. Деякі оператори підняли ціни на 1-2,5 грн.