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В Україні перерахували ціни на газ: скільки платитимемо з 1 серпня

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В Україні вартість блакитного палива в серпні знизиться приблизно на 30-40 коп. за кубометр. Так, в результаті падіння цін на світових ринках, менше платитимуть і рядові українці.

Про те, чому і як зміниться тариф на газ – OBOZREVATEL.

Ціна на газ для населення в серпні зменшиться мінімум на 5,5% в порівнянні з липнем, і складе не більше 4,64 тис. грн без ПДВ за тисячу кубометрів. "Не зважаючи на опір монополіста, ми знайшли рішення і змусили "Нафтогаз" продавати населенню газ дешевше. Ціна на блакитне паливо для населення в цілому за три місяці знизився з 5803 до 4640 грн без ПДВ. У результаті дії урядової постанови ціна на газ впала на 25%", – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Проте, крім "чистої" ціни "Нафтогазу", також потрібно заплатити 20% ПДВ і тариф на розподіл газу. Останній для кожного підприємства встановлює Національна комісія в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому і ціни в різних регіонах можуть відрізнятися приблизно на 50 коп./куб.

В результаті в одних регіонах українці будуть платити близько 6 грн за кубометр, в інших – трохи більше 6 грн.

транзит газу

транзит газу

Цензор.НЕТ

Новини
Ціна на газ взимку зросте мінімум в два рази: прогноз експерта

Відзначимо, для визначення ціни газу по ПСО "Нафтогаз" аналізує чотири показника – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ по середній митній вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, і ціну за урядовою постановою – компанія вибирає з них найнижчу.

В середньому, згідно з нормами споживання, в опалювальний сезон сім'я з трьох осіб у приватному будинку площею 60 кв. м на опалення, підігрів води та приготування їжі витрачала 2,4 тис. грн за старим тарифом на газ. Якби нові тарифи діяли взимку, за цей же обсяг блакитного палива довелося б заплатити всього близько 1,8 тис. грн. Економія б склала близько 600 грн на місяць.

Сім'я з трьох осіб з однієї газовою плитою:

  • 84,6 грн за старим тарифом – 63,6 грн за новим тарифом.

Сім'я з трьох осіб в будинку 60 кв. м (опалюється газом):

  • було 2308 грн (опалення) – буде 1728 грн;

  • було 138,5 грн (плита і підігрів води) – буде 103,6 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела спецмита на імпортросійського дизельного пального і скрапленого газу. Згідно з рішенням, спеціальне мито на поставки скрапленого газу становитиме 1,75% з 1 серпня і 3,0% із 1 жовтня 2019 року.

Після цього компанія Wexler Group, яка є одним із найбільших постачальників пального ива, повідомила, що через санкції відмовилася від імпорту дизеля з Росії. "Додаткові спецмита роблять подальші поставки пального трубопровідним транспортом економічно недоцільними", – говорять у компанії.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
газ тарифи
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