В Україні перед вихідними подешевшали долар і євро
Офіційний курс долара в п'ятницю, 7 серпня, знизився на 2 копійки і встановився на рівні 27,67 грн. Також знизилась вартість євро – до 32,79 грн (-10 коп.).
Курс НБУ на 7 серпня
1 долар США – 27,67 грн
1 євро – 32,79 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,53 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 27,78 грн/$ (0 коп.)
Євро:
Купівля – 32,37 грн/€ (+3 коп.)
Продаж – 32,94 грн/€ (0 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,61 грн/$
Продаж – 27,69 грн/$
Євро:
Купівля – 32,69 грн/€
Продаж – 32,79 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,63 грн/$
Продаж – 27,67 грн/$
Євро:
Купівля – 35,55 грн/€
Продаж – 32,62 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 6 серпня, знизився на 11 копійок і встановився на рівні 27,70 грн. А от євро продовжив рух вгору – до 32,90 грн (+17 коп.).