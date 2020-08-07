В Україні перед вихідними подешевшали долар і євро

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:00, 7.08.2020 Оновлено: 10:03, 7.08.2020

Офіційний курс долара в п'ятницю, 7 серпня, знизився на 2 копійки і встановився на рівні 27,67 грн. Також знизилась вартість євро – до 32,79 грн (-10 коп.).

Курс НБУ на 7 серпня

  • 1 долар США – 27,67 грн

  • 1 євро – 32,79 грн.

Курс валют 7 серпня
НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,53 грн/$ (0 коп.)

  • Продаж – 27,78 грн/$ (0 коп.)

Курс валют 7 серпня
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 32,37 грн/€ (+3 коп.)

  • Продаж – 32,94 грн/€ (0 коп.)

Курс валют 7 серпня
Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,61 грн/$

  • Продаж – 27,69 грн/$

Курс валют 7 серпня
kurs.com.ua

Євро:

  • Купівля – 32,69 грн/€

  • Продаж – 32,79 грн/€

Курс валют 7 серпня
kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,63 грн/$

  • Продаж – 27,67 грн/$

Курс валют 7 серпня
Мінфін

Євро:

  • Купівля – 35,55 грн/€

  • Продаж – 32,62 грн/€

Курс валют 7 серпня
Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 6 серпня, знизився на 11 копійок і встановився на рівні 27,70 грн. А от євро продовжив рух вгору – до 32,90 грн (+17 коп.).

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Економіка Ринки та компанії

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