В Україні перед вихідними подешевшали долар і євро

В Україні подешевшали долар і євро. колаж Обозревателя

Офіційний курс долара в п'ятницю, 7 серпня, знизився на 2 копійки і встановився на рівні 27,67 грн. Також знизилась вартість євро – до 32,79 грн (-10 коп.).

Курс НБУ на 7 серпня

1 долар США – 27,67 грн

1 євро – 32,79 грн.

Курс валют 7 серпня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,53 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 27,78 грн/$ (0 коп.)

Курс валют 7 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,37 грн/€ (+3 коп.)

Продаж – 32,94 грн/€ (0 коп.)

Курс валют 7 серпня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,61 грн/$

Продаж – 27,69 грн/$

Курс валют 7 серпня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,69 грн/€

Продаж – 32,79 грн/€

Курс валют 7 серпня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,63 грн/$

Продаж – 27,67 грн/$

Курс валют 7 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 35,55 грн/€

Продаж – 32,62 грн/€

Курс валют 7 серпня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в четвер, 6 серпня, знизився на 11 копійок і встановився на рівні 27,70 грн. А от євро продовжив рух вгору – до 32,90 грн (+17 коп.).