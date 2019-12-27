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27 грудня • оновлено в 14:23
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В Україні візьмуть на контроль ціни на квитки в "Укрзалізниці": як це буде

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В Україні створять Нацкомісію у сфері транспорту (НКРТ), яка стежитиме, щоб ціни на перевезення залізничним транспортом, зокрема пасажирів, були справедливими.

Про це на засіданні уряду в п'ятницю, 27 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, Кабмін підтримав і направив до Верховної Ради законопроєкт про створення цієї комісії.

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"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб'єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їхніх умов", – написав Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Завдання транспортної комісії:

  • формувати цінову і тарифну політику із застосуванням стимулювальних механізмів;

  • контролювати ціноутворення і не допускати перехресного субсидіювання;

  • сприяти розвитку конкуренції на ринку.

У Міністерстві цифрової трансформації агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що НКРТ, зокрема, встановлюватиме тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом (крім приміських і внутрішньоміських перевезень).

Ціни на квитки

Ціни на квитки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" збираються підняти ціни на квитки, щоб почати працювати без збитків.

"Укрзалізниця" на 2020 рік запланувала щомісячне зростання вартості квитків на пасажирські перевезення на 2%, починаючи з березня.

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Читайте всі новини по темі "Ціни на квитки" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Ціни на квитки
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: РЖД и Украинская ЖД 2019. Пропасть в 30 лет?!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
саму Укрзализницю кто бы взял на контроль...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
О, еще одна структура. Мало вам всяких институтов будущего, министерства временно перемещенных лиц и прочих)
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