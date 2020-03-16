В Україні набирає обертів масштабна схема B2BJewelry: хто може втратити всі гроші

В Україні набирає обертів нова схема, яка має ознаки фінансової піраміди – B2BJewelry. Довірливим клієнтам продають сертифікати, обіцяючи величезний заробіток. Тоді як реальний заробіток мають тільки організатори.

Детальніше про те, як працює схема і хто на ній заробляє – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як працює схема

"Якби у мене був мільйон доларів, я б купила собі квартиру, а решту інвестувала б у B2BJewelry", – захоплено розповідає дівчина в одному з рекламних роликів компанії.

Всього за кілька місяців B2BJewelry "розплодилися" практично у всіх регіонах України і навіть у сусідні країни. Їх "ювелірні магазини" ростуть, як гриби після дощу. На відкритті ажіотаж – дарують подарунки, наливають шампанське бабусям і розповідають про чудо – новий фінансовий інструмент.

Купи ювелірну прикрасу й отримай кешбек у розмірі більше 104%. Наприклад, якщо витратити на срібні браслети 5 тисяч гривень, то повернути за кілька місяців обіцяють вже 5200 грн. І браслети залишать. Здавалося б, у чому може бути обман? Ювелірний виріб залишається, але і гроші повертають.

Насправді ювелірний магазин стоїть на вершині цілої піраміди, а під нею реальний заробіток B2B – сертифікати на звичайних картонках, команди, які цілими днями шукають нових учасників. Отже, як це працює:

Перший етап – заманити жертву. Реклама в ЗМІ і ролики в соцмережах, захоплені відгуки нібито клієнтів, обіцянки сенсаційного заробітку;

Другий етап – залучити до схеми. Щоб купити ювелірний виріб, доведеться зареєструвати і стати учасником загальної системи. Кешбек обіцяють тільки учасникам схеми.

Третій етап – вселити, що на новому інструменті можна заробити і змусити привести нових "клієнтів", за кожного нібито дадуть додатковий бонус. "Кожен новий учасник від вашого імені підсилює ваш кешбек у вигляді бонусів з усіх покупок, зроблених за його участі. Вам буде нараховано бонус – відсоток від суми покупки, що дорівнює різниці ваших рангів. А також кожна покупка входить у ваш загальний обсяг продажів", – йдеться на сайті B2B.

Так виглядає сертифікат Соцмережі

У результаті українцям продають подарункові сертифікати по тисячі гривень. Це не ювелірні вироби, а звичайний папір. Без офіційної печатки підприємства. Українці віддають величезні гроші за обіцянки, що їх повернуть з відсотками.

Хто організував схему і куди йдуть гроші

Власник усього цього "бізнесу" – вінничанин Микола Гонта. Йому дійсно належить ювелірний завод "Шарм Голд". Мабуть, тільки на золоті і сріблі достатньо заробляти не вдавалося, тоді він розширив свій бізнес.

Крім справжніх виробів почав продавати звичайні папірці – сертифікати. Головна ознака піраміди – старі учасники схеми отримують гроші за рахунок залучення нових. Але як тільки кількість залучених перестає рости в геометричній прогресії, гроші закінчуються і платити більше нічим.

Микола Гонта Антикор

OBOZREVATEL вдалося знайти матеріали справи проти організації (№716/47026/19). З нього стало відомо, куди насправді виводять зібрані гроші. Вони надходять на рахунки благодійного фонду родички бізнесмена – Олени Гонти.

Коли українці купують сертифікати онлайн, їм пропонують провести платіж у вигляді благодійного внеску до фонду "Зимородок". Тобто фактично жодних зобов'язань повернути гроші немає. Люди отримують звичайні папірці-сертифікати.

А потім із "Зимородка" кошти переводили далі – на рахунки фізичних осіб і підприємств. Теж як благодійну допомогу. Податки не сплачуються, гроші відразу ж виводяться.

"Грошові кошти переважно перераховуються на користь низки фізичних осіб, зокрема фізичних осіб-підприємців, у вигляді благодійної / фінансової допомоги на розвиток бізнесу, зокрема ювелірного, і на інші власні рахунки", – йдеться в матеріалах справи.

Youcontrol

Банки вивчили перекази і з'ясували, що "B2BJewelry" викликає мотивовані підозри в шахрайстві за схемою "фінансової піраміди". Один із переказів на 5 млн грн зупинили.

Про те, як довго протримається схема і хто постраждає першим, можна тільки гадати. Тим часом сім'я Гонта продовжує заробляти на продажу "папірців".

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