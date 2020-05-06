В Україні визначили АЕС для майнінгу криптовалют

У Міністерстві енергетики України підтвердили, що хочуть видобувати криптовалюти на українських АЕС. Пілотний проєкт може бути запущено в Енергодарі – за рахунок потужностей Запорізької АЕС.

Там заявили, що це дозволить не лише зберегти навантаження на АЕС в умовах зайвого виробництва електроенергії, а й дасть можливість підприємствам заробити. Про це сказано в поясненні на сторінці Міненерго в Facebook в середу, 6 травня.

Майнінг криптовалют на АЕС в Україні

Чому виникли надлишки

У міністерстві сказали, що перевиробництво електроенергії в Україні виникло, зокрема, і через вплив пандемії COVID-19 на економіку Україні та інших держав, до яких продавали її надлишки. Через уповільнення або зупинку роботи багатьох підприємств впало споживання електроенергії.

Що запропонували у міністерстві

"Ми можемо трансформувати "пасив" у "актив". Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют. Це не лише дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але й дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти", – сказано у заяві.

Серед таких рішень у Міністерстві енергетики та захисту довкілля розглядають, зокрема, створення центрів обробки даних (ЦОД) поруч з АЕС.

Мова йде про дуже потужні комп'ютерні системи, які, виконуючи складні математичні розрахунки, видобуватимуть "цифрові гроші". Для їхньої роботи потрібно дуже багато електроенергії.

"В "Енергоатомі" було розроблено пілотний проект з приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі. Проектом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ВРП-750 кВ ЗАЕС для довгострокового постачання електроенергії для забезпечення потреб ЦОД", – повідомили у Міненерго.

Там додали, що у перспективі такі дата-центри можуть бути самоокупними

Як повідомляв OBOZREVATEL, в.о міністрерки енергетики Ольга Буславець у зв'язку із перевиробництвом електроенергії на АЕС запропонувала витрачати її надлишки на видобуток криптовалют. Також вона доручила зменшити закупи ядерного палива для атомних електростанцій. Однак це може бути вигідно Росії – за рахунок зменшення частки американської компанії Westinghouse на користь "Росатому".

У 2019 році Україна скоротила закупівлі російського ядерного палива для АЕС на 55%. Всього було витрачено $396,8 млн, з них $240,9 млн віддали Росії.